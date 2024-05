¡Ya hay fechas para Picnic 2025!

Como es costumbre, tras dos exitosas fechas este año, el famoso Festival Picnic volverá en el 2025.

Adrián Gutiérrez, gerente general de Jogo, confirmó en un live con Teletica.com las fechas del esperado evento.



Como en los últimos años, el festival de música se realizará en dos fines de semana, esta vez los sábados 8 y 15 de febrero, en el Centro de Eventos Pedregal.



El evento promete diferentes géneros musicales, no solo reggaetón.



Por el momento, Jogo, empresa organizadora, no dio más detalles sobre costo de entradas ni artistas invitados, aunque sí confirmó que ya firmaron contrato con artistas que no estuvieron en la edición de 2024.



Gutiérrez finalizó diciendo que estos conciertos se planifican durante todo el año, y que desde el febrero pasado están organizando estas dos nuevas fechas para ofrecer lo mejor de la música nacional e internacional.