La Oreja de Dancing: A Bryan Ganoza no le sirvió de nada quitarse la camisa

Por Walter Obando | 12 de julio de 2022, 13:23 PM

En la tercera gala de Dancing With The Stars (DWTS) celebrada este domingo, las parejas de baile expresaron estar molestos e incómodos con los jueces, ya que, según ellos, sus tajantes comentarios no se reflejaron en los puntajes finales.



En el tercer episodio del pódcast semanal La Oreja de Dancing, el cantante, Bryan Ganoza, indicó haber quedado satisfecho con su presentación, pese al hecho de que su puesta en escena acabara colocada entre las últimas casillas de la tabla de calificaciones.

"La gente se volvió loca, gritaba un montón, me sentí fenomenal, lastima el jurado que no ve esas cosas, pero yo sí me lucí”, aseguró “El cabro más macabro”.



Por otro lado, esta gala dejó a la primera estrella eliminada de la temporada, Melissa Diakova, quien dio una entrevista a los presentadores del pódcast donde aseguró que no se sentía perdedora, puesto a que disfrutó al máximo de la competencia y siempre dio su “mil por ciento”.



"Sí, lo di todo, pero al final la decisión en el reto de eliminación quedaba en manos de los jueces y ahíno hay nada que hacer. Con Andrés, mi bailarín, me hubiese gustado que él mostrara un poquito más de todo el talento que tiene”, aseguró la actriz.

Durante el pódcast, Shirley Álvarez, Walter Obando y El Danny aprovecharon para llamar a Mauricio Hoffman vía telefónica y preguntarle sobre qué tenía que decirle a todos los que en redes sociales aseguran que él siempre queda entre las primeras posiciones de la competencia por ser parte de “la argolla de Canal 7”, algo que el presentador de De Boca en Boca y Sábado Feliz no dudó en responder.

“La gente siempre va a hablar, habrá gente que hable bien, habrá gente que hable mal y tendrán sus criterios y opiniones y yo las respeto todas, pero yo estoy demostrando que me esfuerzo para hacer una buena presentación y así lo seguiré haciendo siempre”, aseveró Hoffman.

En esta tercera entrega del pódcast, también se repasan todas las curiosidades que nadie vio ni escuchó en la tercera gala de la competencia y que solo los presentadores del espacio, quienes presencian las vivencias tras bambalinas con una cercanía envidiable, llegan a conocer para compartir con los oyentes de La Oreja de Dancing.



