De Guardianes de la Galaxia a Vikings: grandes sorpresas en agenda de Connecturday 2025

Dos figuras internacionales del cine y la televisión se suman al cartel estelar de Connecturday 2025: Pom Klementieff, reconocida por su papel de Mantis en Guardianes de la Galaxia, y Clive Standen, recordado como Rollo en la serie Vikings.

Ambos estarán presentes los días 6 y 7 de setiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, como parte de la celebración geek más importante del país.



Cambios en el elenco original

La llegada de Klementieff y Standen responde a ajustes en la agenda de dos invitados previamente anunciados. Alexander Ludwig, actor de Vikings, fue convocado al rodaje de una nueva comedia en Estados Unidos, mientras que Giancarlo Esposito, nominado a los Creative Arts Emmy Awards 2025, no podrá asistir debido a que la ceremonia coincide con las fechas del evento.

“Este año tendremos a una auténtica Guardiana de la Galaxia que casi vence a Thanos. Pom marcó una generación dentro del universo cinematográfico de Marvel y será un honor tenerla con nosotros”, explicó Óscar Romero, productor de Connecturday.

Giancarlo Esposito: rumbo a los Emmy

El actor Giancarlo Esposito fue nominado a los Emmy 2025, cuya gala se celebrará el mismo fin de semana del Connecturday, en el Peacock Theater de Los Ángeles. Aunque no podrá estar presente este año, ya confirmó su participación en MegaCon 2026, reafirmando su compromiso con los fans costarricenses.

“Para MegaCon 2026 tendremos a un nominado a los Emmy que ha dejado huella en la televisión mundial. Giancarlo quiere estar en Costa Rica, y nos llena de emoción saber que muy pronto lo tendremos”, agregó Romero.

Alexander Ludwig: en rodaje internacional

Ludwig se encuentra filmando la comedia What the Fck Is My Password?!, dirigida por Steve Pink en diversas localidades de Nueva Jersey, como Jersey City, Morristown y Westfield. La producción se extenderá durante todo el mes de septiembre, imposibilitando su participación en Connecturday.

En su lugar, llega Clive Standen, actor británico que ha brillado en producciones como Taken, Clear Cut, Camelot y, por supuesto, Vikings.

Experiencia doble para los fans

Los asistentes que ya adquirieron experiencias fotográficas con Ludwig o Esposito no deberán realizar ningún cambio. Automáticamente, recibirán acceso a sesiones con Pom Klementieff y Clive Standen sin costo adicional.

Además, quienes aún no han comprado sus paquetes pueden hacerlo en www.smarticket.net, donde ya está disponible el nuevo combo para conocer a ambas estrellas.

Para más información y actualizaciones, seguí las redes sociales oficiales del evento: @connecturday_ca.