Un viaje musical al espacio: “Asterismos” llega al Teatro Espressivo

¿Alguna vez se ha preguntado cómo suena el Universo? o ¿Cómo ambientaría usted una aventura espacial?

Bueno, este próximo jueves 28 de agosto, a las 8 p.m., el Teatro Espressivo se convertirá en un portal sonoro hacia las estrellas con la presentación de Pianotratura III, un espectáculo único que marcará el cierre de una etapa creativa irrepetible.

En esta tercera edición, los reconocidos músicos costarricenses Edgar Brenes Soto y Juan Pablo Calvo se unen para dar vida a “Asterismos”, un viaje musical que fusiona piano acústico, sintetizadores, guitarra eléctrica y texturas digitales.

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta será la incorporación de sonidos reales del espacio, recopilados por la NASA, lo que permitirá al público vivir una experiencia envolvente, íntima y cósmica. Cada nota se transformará en una constelación sonora, invitando a los espectadores a escuchar el universo con otros oídos.

Sobre los músicos, Brenes es un compositor costarricense de la nueva generación de música clásica contemporánea. Ha sido ganador de tres premios ACAM. Ha lanzado cinco álbumes como solista y más de una decena, siendo parte de agrupaciones como Percance, Patiño Quintana, Isla Tambor, entre otras.

“No solo vamos a mostrar musicalmente el Universo, sino que vamos a presentar sonorizaciones propias de la NASA como ondas de sonido capturadas por sensores y satélites. También habrá una serie de proyecciones que harán el evento completamente inmersivo para flotar y convivir con una estrella. Cualquiera que escuche la música, definitivamente va a flotar en el cosmos”, mencionó Brenes.

Por su parte, Calvo, es músico, ingeniero en audio y productor musical con más de 20 años de experiencia. Ha lanzado 10 discos de música original y su carrera se ha visto moldeada por su exitosa banda de rock progresivo Times Forgotten.





Las entradas para el lanzamiento de “Asterismos” ya están disponibles con un valor de ₡10.000 (más IVA y cargos por servicio). El concierto tendrá lugar en el Teatro Espressivo, ubicado en Momentum Pinares, Curridabat, San José.

El espectáculo promete ser más que un simple recital: será un encuentro entre ciencia, música y emoción que convertirá al público en viajero estelar por una noche.