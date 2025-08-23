Alajuelense volvió a tener un invitado de lujo en su CAR

Alajuelense volvió a contar con un invitado de lujo en su Centro de Alto Rendimiento. Y quién más, que un viejo amigo de la casa, un rostro conocido.

Se trata del artista argentino Paulo Londra, quien nuevamente volvió a entrenar en las canchas del CAR y compartir con los cachorros en formación.

El vínculo entre Londra y los manudos data desde febrero anterior, cuando el futbolista se moría de ganas por “mejenguear” y el club lo invitó a él y su equipo a jugar en las instalaciones, esto previo a su presentación en el Festival PicNic.

Ahí Londra confirmó que volvería a Costa Rica para dar un concierto masivo, cosa que cumplió, pues este sábado 23 de agosto será su presentación en Parque Viva.

Desde ahí surgió una bonita amistad entre ambos, por lo que el club lo buscó para que fungiera como embajador del equipo.

Incluso, fue el primero en dar a conocer la nueva piel de la Liga en junio anterior.

“Él nos visitó acá en el CAR en febrero y se enamoró del equipo, le encanta el fútbol y se dio un amor con el club y a partir de ahí hicimos una vinculación con él y su manager. Con el lanzamiento del nuevo uniforme los buscamos para generar una estrategia y fue muy fácil la verdad, pues más que un artista o cómo un aliado, que lo es, hemos generado una vinculación bonita con el equipo”, mencionó la gerente comercial, Viviana Zamora a Teletica.com en su momento.

Incluso, cada aficionado puede colocar un parche especial con el logo del cantante en su uniforme de local, por 3.000 colones y ese monto irá destinado a fortalecer la labor educativa de la Escuela de Siquiares, donde estudian jóvenes de la comunidad local, así como talentos del club que forman parte del CAR.

Gracias Paulo por compartir con nuestros chicos del CAR y darles una experiencia inolvidable.🦁



¡LDA siempre será tu casa! 🖤❤️ pic.twitter.com/L8o78NpjRO — Alajuelense (@ldacr) August 23, 2025

En esta segunda ocasión en el CAR se puede observar como Londra disfruta mucho de las mejengas y compartió con diversos chicos, así como mandar un saludo a la afición, esta vez, bien uniformado con los colores rojinegros.