‘Sábado Feliz’ celebrará 25 años con programa especial lleno de emociones y despedidas

El próximo sábado, el programa más querido por las familias costarricenses, Sábado Feliz, celebrará su aniversario número 25 con una transmisión especial cargada de nostalgia, alegría y recuerdos imborrables.

El espacio, que durante más de dos décadas ha sido sinónimo de entretenimiento sano, marcará también un cierre importante: la última participación de Natalia Rodríguez, quien se despide tras 13 años de formar parte de esta gran familia televisiva.

La grabación se realizó esta semana, pero se emitirá hasta el próximo 30 de agosto.

​“Voy a llorar. Muchas emociones, la verdad hoy he estado llorando todo el programa básicamente. Este es mi último programa también de Sábado Feliz y es muy especial porque lo hicimos un día antes de que Nelson se muriera. Él lo dejó escrito y tal cual como está saliendo, así lo quería”, compartió Rodríguez a Teletica.com.

La presentadora describió su paso por el programa como una verdadera escuela.

​“Aprendí mucho de don Nelson, que siempre estaba corrigiéndome todo lo que hacía. Sábado Feliz es mi casa, durante más de 13 años lo fue. Me duele dejarla, pero la vida son ciclos”, confesó.

Además, agradeció a las familias que la han acompañado durante todo este tiempo.

​“La palabra gracias se queda pequeña. La gente que hacía filas enormes para entrar a la Villa Fantasía, los que nos encontrábamos en grabaciones o en cualquier parte del mundo siempre decían: ‘Mi abuelita veía Sábado Feliz’. Es un amor inmenso que siempre voy a llevar conmigo”.

Un legado que continúa



Por su parte, Mauricio Hoffmann destacó la carga emocional de grabar este especial, no solo por el aniversario, sino porque representa también el cumplimiento de la última voluntad de su padre, don Nelson, fundador y pilar del programa.

​“Es un programa de muchas emociones. Felicidad, tristeza profunda y nostalgia. Pero sobre todo orgullo de poder cumplir la última voluntad de papi, que fue dejar escrito cómo quería que se celebraran los 25 años de Sábado Feliz. Lo último que conversé con él fue sobre este programa”, relató Hoffmann.

En cuanto a la despedida de Rodríguez, reconoció lo difícil que será perder a una compañera con la que trabajó durante 15 años.

“Más que compañera, ha sido amiga. Tenemos una química extraordinaria y voy a extrañar mucho esa dinámica. Nati le dio un compromiso y un amor inmenso al programa, que papi también siempre reconoció”.

Una fiesta para la familia

El programa aniversario se diseñó tal y como lo pidió don Nelson: una fiesta en familia y para la producción. Habrá juegos, sorpresas y la participación de artistas invitados como Gregory Cabrera, Rina Vega y Los Pirulos, entre otros.

No faltarán la piñata y el queque, elementos que fueron una petición especial de don Nelson para que todos celebraran unidos como una verdadera familia.



A lo largo de 25 años, Sábado Feliz se ha consolidado como el programa número uno para la familia costarricense, con la promesa de seguir ofreciendo “sana diversión para todos”, tal como siempre lo quiso su creador.