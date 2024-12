Sebastián Acuña se despide de San Carlos y está cerca del Saprissa: "Se abre una nueva puerta"

El jugador Sebastián Acuña anunció su salida de San Carlos y se enrumba como el primer fichaje de Saprissa para la próxima temporada.

Acuña publicó un mensaje en sus redes sociales y afirmó que se le abrió una "nueva puerta en mi carrera y doy un paso muy importante".

Al mismo tiempo que se mostró agradecido por todo lo que vivió en San Carlos.

"Gracias por ser mi casa, por verme crecer y ayudarme en cada proceso que viví en esta institución. Hoy se abre una nueva puerta en mi carrera y doy un paso muy importante, me voy agradecido por todo el apoyo, por la guía y por todo lo que he aprendido desde el día uno", comentó Acuña.

Afirmó que "son más de 10 años luchando por el azul y rojo, el lugar que me dio la oportunidad y las armas necesarias para hoy ser un jugador profesional y cumplir mis sueños, gracias por el respaldo ante la adversidad, no siempre fue fácil y en cada momento tuve soporte del club, gracias por las alegrías y las oportunidades".

También, el volante tuvo palabras para la afición norteña. "Gracias afición, lo di todo por estos colores, me llevo el cariño y la felicidad que siempre me transmitieron, fueron fundamentales en cada logro, y me dieron la confianza para alcanzar cada meta".



Los morados ya anunciaron las salidas de Javon East, Ulises Segura y Kliver Gómez.

Acuña también ha sido seleccionado nacional y ahora se convertirá en el primer refuerzo de los morados para la próxima temporada.