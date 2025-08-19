Lonis: “No vamos a negociar con gente que se aprovecha de los muchachos”

El miembro del Comité Deportivo de Saprissa, Erick Lonis, fue muy claro sobre con quiénes están dispuestos a negociar en Tibás a la hora de la contratación de jugadores.

En parte, la explicación viene de su opinión sobre Randy Ramírez, quien se ha destacado en Liberia, pero en algún momento fue considerado para los morados.

Lonis señaló que la decisión de no llevarlo fue de Sergio Gila, quien fuera gerente deportivo, luego de que Paulo César Wanchope pusiera su nombre en la palestra.

“Sergio Gila la rechazó. ¿Cuál es la razón? Hay que preguntarle a él. Pueden ser dos: la primera, que no lo convenció como jugador apto, o que no teníamos el compromiso económico. La otra es que a Randy lo representa un abogado que tiene una demanda contra Saprissa; si ese fue el argumento, lo apoyo totalmente”, relató Lonis en entrevista en 120 Minutos.

Además, habló sobre problemas con ciertos agentes que, a su forma de ver, se comportan de mala manera con los futbolistas jóvenes y con la institución.