Lonis: “No vamos a negociar con gente que se aprovecha de los muchachos”
El dirigente de Saprissa también explicó su versión sobre Randy Ramírez de Liberia.
El miembro del Comité Deportivo de Saprissa, Erick Lonis, fue muy claro sobre con quiénes están dispuestos a negociar en Tibás a la hora de la contratación de jugadores.
En parte, la explicación viene de su opinión sobre Randy Ramírez, quien se ha destacado en Liberia, pero en algún momento fue considerado para los morados.
Lonis señaló que la decisión de no llevarlo fue de Sergio Gila, quien fuera gerente deportivo, luego de que Paulo César Wanchope pusiera su nombre en la palestra.
“Sergio Gila la rechazó. ¿Cuál es la razón? Hay que preguntarle a él. Pueden ser dos: la primera, que no lo convenció como jugador apto, o que no teníamos el compromiso económico. La otra es que a Randy lo representa un abogado que tiene una demanda contra Saprissa; si ese fue el argumento, lo apoyo totalmente”, relató Lonis en entrevista en 120 Minutos.
Además, habló sobre problemas con ciertos agentes que, a su forma de ver, se comportan de mala manera con los futbolistas jóvenes y con la institución.
“En Saprissa estamos dispuestos a negociar con cualquier persona que respete las formas correctas de hacer negocios”, aseguró.
“No vamos a negociar con ese tipo de gente que se aprovecha de los muchachos. No queremos representantes que se llevan a un jugador y lo dejan botado; no queremos representantes que vean a los jugadores como una mercancía. No vamos a negociar con representantes que atenten una y otra vez contra la institución”, sentenció.