Wanchope sobre derrota del Saprissa: “A veces se hace ver como que todo está mal”

Sin detenerse a pensar sobre su futuro, solo pensando en cómo mejorar y estabilizar al equipo.

Así se mostró el técnico Paulo César Wanchope tras la derrota del Saprissa 1-0 ante el Independiente de Panamá y que lo compromete en la búsqueda de su clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

El estratega comenzó catalogando el partido como “extraño”.

“Voy a hablar de este partido, que fue extraño. Tuvimos opciones importantes, en el primer tiempo hubo muy pocas opciones del rival y luego aprovecharon muy bien la táctica fija para llevarse el juego. En términos generales, el partido no fue bueno para la afición, pero bueno, lo que importa ahora son los resultados”, explicó.

Wanchope se sabe que es en estos momentos el principal señalado tras el bajón de nivel del Saprissa.

“Con respecto a la crítica y al señalamiento, el técnico que esté de turno en Saprissa, si no se dan esas seguidillas de victorias, siempre va a tener ese nivel de presión. Entiendo esa exigencia de la afición, que incluso llegó hasta acá, así que les ofrezco disculpas.

“El rendimiento es así, siempre he estado bajo la lupa como jugador y ahora como entrenador, y la expectativa a mi alrededor siempre es grande”, añadió.

Además, dejó una frase picante, sobre todo a la prensa que tanto lo ha criticado en el arranque de esta temporada.

“A veces se vive en una fantasía para bien o para mal. Previo a este partido había mucha crítica, como si fuéramos un desastre, pero bueno… En el campeonato nacional ya había dicho antes que podemos estar mejor; no nos vemos mal, y en esta Copa igual, podemos estar mejor, ahora tuvimos este revés y no sacamos los tres puntos, pero tenemos opciones para clasificar. Esto es Saprissa y siempre se forma esa nebulosa: de que a veces no se está tan mal, pero se hace ver como que todo está mal y ahora con esta derrota imagino como deben estar todas las opiniones”.

Finalmente, el técnico tuvo una dosis de crítica e indicó que “todos tenemos que dar más y tomar mejores decisiones como cuerpo técnico. Los jugadores también deben tomar mejores decisiones dentro del campo”.

Saprissa está obligado a vencer al Motagua en la última fecha de la Copa Centroamericana para clasificar a la siguiente ronda.