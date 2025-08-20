Deportivo Saprissa
Cartaginés y Saprissa en la Copa Centroamericana: ¿qué necesitan para clasificar?
Brumosos y morados juegan este miércoles en busca de mantenerse con vida en la Copa Centroamericana.
Este miércoles, Saprissa visita al Independiente de Panamá y Cartaginés recibe a Verdes, ambos cotejos correspondientes a la Copa Centroamericana.
Analizamos lo que necesita cada equipo para clasificar:
Tabla de posiciones
- Motagua: 7 pts
- Saprissa: 6 pts
- Independiente: 3 pts
- Cartaginés: 1 pt
- Verdes: 0 pts
CAI vs Saprissa – 6 p. m.
- Triunfo morado: alcanzan 9 unidades y la próxima semana, en Tibás, luchan por el primer lugar.
- Empate: con 7 unidades, necesitarían al menos un empate ante Motagua en la última fecha.
- Derrota: quedan obligados a sumar contra Motagua y esperar que Independiente no gane todo lo que le resta.
Cartaginés vs Verdes
- Triunfo brumoso: siguen con vida, aunque necesitarían un traspié de Saprissa y derrotar a Independiente en el cierre.
- Empate: quedan sin opciones.
- Derrota: se despiden del boleto.