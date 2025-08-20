EN VIVO

Cartaginés y Saprissa en la Copa Centroamericana: ¿qué necesitan para clasificar?

Brumosos y morados juegan este miércoles en busca de mantenerse con vida en la Copa Centroamericana.

Prensa Cartaginés
Por Adrián Fallas |20 de agosto de 2025, 11:39 AM

Este miércoles, Saprissa visita al Independiente de Panamá y Cartaginés recibe a Verdes, ambos cotejos correspondientes a la Copa Centroamericana.

Analizamos lo que necesita cada equipo para clasificar:

Tabla de posiciones

  • Motagua: 7 pts
  • Saprissa: 6 pts
  • Independiente: 3 pts
  • Cartaginés: 1 pt
  • Verdes: 0 pts

CAI vs Saprissa – 6 p. m.

  • Triunfo morado: alcanzan 9 unidades y la próxima semana, en Tibás, luchan por el primer lugar.
  • Empate: con 7 unidades, necesitarían al menos un empate ante Motagua en la última fecha.
  • Derrota: quedan obligados a sumar contra Motagua y esperar que Independiente no gane todo lo que le resta.

Cartaginés vs Verdes

  • Triunfo brumoso: siguen con vida, aunque necesitarían un traspié de Saprissa y derrotar a Independiente en el cierre.
  • Empate: quedan sin opciones.
  • Derrota: se despiden del boleto.

