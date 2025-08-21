Un insípido Saprissa paga caro sus errores y se va sonrojado de Panamá

No hay brillo, no hay goles, solo desesperación y ocurrencias, muchas ocurrencias por parte del cuerpo técnico.

Saprissa firmó otro papelón más para el fútbol tico en Copa Centroamericana y cayó 0-1 ante Independiente de Panamá en el Rommel Fernández.

Qué decir del equipo morado, pues ya son varios partidos en los que no juega bien, vive de individualidades y de experimentos desatinados por parte de Paulo Wanchope en el banquillo.

Pero además hay escaso material para pulir, pues mientras un Gustavo Herrera se muestra desesperado en ataque, el joven Marcos Escoe proveniente de la Liga de Ascenso le puso mucho ímpetu, pero mostrando poco. Así es complicado.

Saprissa con muy poco tuvo tres opciones claras. Las dos primeras en pies de Herrera, pero ambas las estrelló en la humanidad del atinado portero Alex Rodríguez.

Al muchacho definitivamente tienen que trabajarlo en la parte mental para evitar sentirse tan presionado en la cancha.

La otra fue un excelente remate de Jefferson Brenes que Rodríguez se lo negó de gran forma.

Curiosamente, el CAI pegó primero con un golazo sacado de otro partido que consiguió Ángel Caicedo en un tremendo cobro de tiro libre que dejó hincados a los morados a siete minutos para el final del juego.

Con el gol, Saprissa lo quiso empatar, pero sin claridad alguna.

Los morados se complican y ahora quedan obligados a ganar sí o sí a Motagua en la última fecha para firmar su boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

Por si fuera poco podría ver amenazada su clasificación a manos del Cartaginés.

Además, firma otra noche de terror para el fútbol tico, tras ya perder Herediano en Nicaragua y la Liga ante el Plaza Amador de Panamá. Complicado panorama para los ticos en el certamen.