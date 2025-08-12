Cifras muestran que delincuencia en Washington D. C. no está “fuera de control”, como dice Trump

El presidente Donald Trump declaró que desplegará cientos de soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C. y que está tomando el control de su departamento de policía para luchar contra el crimen.

En una rueda de prensa, Trump proclamó el “Día de la Liberación” de la ciudad y prometió “rescatar a la capital de nuestra nación de la delincuencia, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores”.

Sin embargo, la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, afirmó que la ciudad ha “experimentado un enorme descenso de la delincuencia” y que se encontraba “en el nivel más bajo de delitos violentos en 30 años”.

BBC Verify examina lo que muestran las cifras sobre delitos violentos en la capital y cómo se compara con otras ciudades de Estados Unidos.

¿Ha aumentado la delincuencia violenta en Washington D. C.?

La orden ejecutiva de Trump que declara “una emergencia criminal en el Distrito de Columbia” menciona “el aumento de la violencia en la capital”. En su rueda de prensa hizo repetidas referencias de que la delincuencia está “fuera de control”.

Pero según las cifras de delincuencia publicadas por la Policía Metropolitana de Washington D. C. (MPDC), los delitos violentos cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023 y en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años.

Y según los datos preliminares para 2025, siguen bajando.

La delincuencia violenta en general ha descendido un 26% este año en comparación con el mismo punto de 2024, y los robos un 28%, según el MPDC.

Trump y el sindicato de policía de DC cuestionaron la veracidad de las cifras de criminalidad del departamento de policía de la ciudad.

Getty Images Agentes del FBI patrullaron las calles de Washington D. C. el fin de semana.

El MPDC y el FBI, otra de las principales fuentes de estadísticas sobre delincuencia en EE. UU., informan de forma diferente sobre el crimen violento.

Los datos públicos del MPDC mostraban una caída del 35% para 2024, mientras que los datos del FBI mostraban un descenso del 9%.

Así, las cifras coinciden en que la delincuencia está disminuyendo en DC, pero difieren en el nivel de ese descenso.

La tendencia a la baja es “inequívoca y amplia”, según Adam Gelb, Director General del Consejo de Justicia Penal (CCJ), un centro de estudios de Justicia.

“Las cifras varían según el periodo de tiempo y los tipos de delitos que se examinen”, afirma Gelb.

“Pero en general hay un descenso inequívoco y grande de la violencia desde el verano de 2023, cuando hubo picos de homicidios, agresiones con arma de fuego, robos y hurtos de coches”.

¿Y las tasas de asesinatos?

Trump también afirmó que “los asesinatos en 2023 alcanzaron la tasa más alta que probable ha habido” en Washington D. C., y agregó que los números “solo se remontan a 25 años atrás”.

Cuando le preguntamos a la Casa Blanca la fuente de las cifras, dijeron que eran “números proporcionados por el FBI”.

La tasa de homicidios sí se disparó en 2023 hasta situarse en torno a los 40 por cada 100.000 habitantes, la más alta de los últimos 20 años, según datos del FBI.

Sin embargo, esta cifra no es la más alta jamás registrada: fue significativamente superior en la década de 1990 y a principios de la década de 2000.

La tasa de homicidios bajó en 2024 y este año ha descendido un 12% respecto al mismo punto del año anterior, según el MPDC.

Los estudios sugieren que la tasa de homicidios de la capital es superior a la media, si se compara con otras grandes ciudades estadounidenses.

Hasta el 11 de agosto, se habían producido 99 homicidios en lo que va de año en Washington D. C., incluida la muerte de una becaria del Congreso de 21 años por disparos cruzados, un caso al que Trump se refirió en su rueda de prensa.

¿Y los robos de coches?

El presidente también mencionó el caso de un ex empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) de 19 años que resultó herido en un presunto intento de robo de coche en la capital a principios de agosto.

Trump afirmó que “el número de robos de coches se ha más que triplicado” en los últimos cinco años.

En lo que va de año, el MPDC ha registrado 189 delitos de robo de vehículos, frente a los 300 del mismo periodo del año pasado.

Según el CCJ, los robos de coches aumentaron notablemente a partir de 2020 y alcanzaron un pico mensual de 140 incidentes denunciados en junio de 2023.

Desde julio de 2025, está en vigor un toque de queda en toda la ciudad para los menores de 17 años de 23:00 a 06:00.

La medida se introdujo para combatir la delincuencia juvenil —incluidos los robos de coches—, que suele dispararse en los meses de verano.

¿Cómo se compara la delincuencia con otras partes de EE. UU.?

“El nivel de violencia en el Distrito sigue siendo mayoritariamente superior a la media de tres decenas de ciudades de nuestra muestra”, le dijo a la BBC el experto del CCJ.

“Aunque su tendencia a la baja es coherente con lo que estamos viendo en otras grandes ciudades de todo el país”, añadió.

El CCJ estudia los índices de delincuencia en 30 grandes ciudades estadounidenses.

Su análisis sugiere que la tasa de homicidios en DC descendió un 19% en el primer semestre de este año (enero-junio de 2025), en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Se trata de una caída ligeramente superior al descenso medio del 17% registrado en las ciudades de la muestra del estudio del CCJ.

Sin embargo, si se toman los seis primeros meses de 2025 y se comparan con el mismo periodo de 2019 —antes de la pandemia de Covid-19—, se observa solo un descenso del 3% en los homicidios.

En las 30 ciudades del estudio, ese descenso fue del 14% en el mismo periodo.

Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.

