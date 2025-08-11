Trump menciona a San José en discurso sobre inseguridad: ¿Qué dijo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá a las fuerzas de seguridad de la capital, Washington, bajo control federal y desplegará efectivos de la guardia nacional en esta ciudad, según él, “invadida por pandillas violentas”.



Los republicanos aseguran que Washington, gobernado por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar. Las estadísticas oficiales muestran, por el contrario, una disminución de los delitos violentos.



“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró el presidente en rueda de prensa.



Trump afirmó que la capital es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. “¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo.



Trump, quien indultó a unas 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está “totalmente fuera de control”.



El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la guardia nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.



El presidente republicano de 79 años tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.



Washington D. C. no es un estado, sino un distrito federal. Se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso.

- Trump compara con América Latina -



El presidente republicano de 79 años también comparó la situación en la capital con la de "algunos de los lugares considerados los peores del mundo" en términos de inseguridad.



Citó varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima.



"¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo en una sala abarrotada de periodistas.



Trump anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la guardia nacional, un cuerpo de reserva, "para ayudar a restablecer el orden público en Washington" y "si es necesario" movilizará a los militares.



Amenazó con ampliar su iniciativa más allá de Washington, donde decretó el estado de emergencia.



"Empezamos con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente", dijo.



Para su gusto la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros contra la delincuencia en la capital, donde, según el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, los delitos violentos alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en más de 30 años.



El millonario republicano también promete expulsar a los sin techo.



El Departamento de Vivienda afirma que en 2024 Washington figuraba entre las 15 urbes estadounidenses con el mayor número de personas sin hogar: 5.600 registradas.



- "Aspirante a rey" -



"Se está convirtiendo en una situación de total anarquía. También nos deshacemos de las barriadas (...) Nos estamos deshaciendo de ellos. Sé que no es políticamente correcto", reconoció.



Trump estaba acompañado por parte de su gabinete, incluido el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.



"Siguiendo sus instrucciones esta mañana hemos movilizado a la guardia nacional de Washington D. C." que se desplegará en las calles "la próxima semana", dijo el secretario de Defensa. Precisó que están preparados para recurrir a "unidades especializadas".



En un comunicado el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó duramente la decisión de Trump.



"La administración Trump ha infringido la ley y violado la Constitución sistemáticamente para impulsar la agenda personal y política de un aspirante a rey", condenó. Y calificó al presidente y a los republicanos de "cobardes".



- "Un espectáculo" -



Decenas de personas se congregaron frente a la Casa Blanca para condenar el anuncio.



"Trump debe irse ya", se leía en algunas pancartas.



"DC dice libertad, no fascismo", escribió en un cartel Elizabeth Critchley, una jubilada de 62 años sobre esta ciudad que no es un estado, sino un distrito federal bajo control directo del Congreso pese a poder elegir un consejo municipal desde 1973.



"No hay ninguna necesidad de la Guardia Nacional aquí. No la hubo en California. Todo es un espectáculo. Es solo un gran teatro", opina Critchley.

