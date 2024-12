Tía Zelmira: La televisión sigue ganando

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Un saludo para el modelo Mario Soto, quien celebra su natalicio este 20 de diciembre. También cumple años la cantante Karina Severino (el 20 de diciembre), el médico Massimiliano Mauro (22), el modelo y empresario Berny Madrigal Alguera (22), el modelo Franco Porras (24), el fotógrafo Jimmy Mussio (24), el productor Alfredo “Chino” Moreno (24), el actor Gary Centeno (25), el empresario Jorge Souki (26), la cantante María Fernanda León (26), y la empresaria y gerente de la cafetería Momo María Fernanda Molina Barrera (26).



La televisión sigue ganando

Las realidad de las últimas semanas ha evidenciado que la televisión es el medio de entretenimiento por excelencia, frente a la gran variedad de posibilidades que ofrecen las redes sociales, plataformas y todo el universo de posibilidades que hay en ese mundo digital.



Esta época de fiestas y actividades decembrinas son especiales para comprobar cómo la audiencia sigue premiando a la televisión, en una oferta que incluye concursos de baile, conciertos, transmisiones de desfiles, sorteo de la lotería, corridas de toros, tope y una gran variedad de espacios hechos para entretener.



Frente a las redes sociales, la televisión no se intimidó, más bien buscó la forma de tenerlas como aliadas al convertirlas en la caja de resonancia y en el vehículo ideal para buscar la participación directa de público que puede votar, opinar y hasta concursar y ganarse regalos. La incorporación de esos sistemas digitales, definitivamente ha hecho que suba la sintonía de la televisión y, que de paso, la gente siga también pegada a sus aparatos móviles.



Me gusta la televisión. Me alegra que lejos de echarse a morir se haya reinventado y reposicionado como el medio de comunicación completo: entretiene, informa, divierte y reúne a la familia.

Las bailarinas de “El Chinamo” están muy bonitas.

Prueba de lo anterior es Mira Quién Baila (MQB) que canal 7 transmitió con gran éxito. Fue un espacio de gran alcance, de muchas enseñanzas y que generó también material para las páginas impresas y digitales que se dedican a la farándula. MQB, un reality show, también utilizó a Facebook, Instagram y Tik Tok para llegar a más audiencia y, de paso, interactuar con ella. La experiencia fue altamente positiva y fueron los usuarios de esos mecanismos los que al final decidieron la ganadora de ese formato tan exitoso.



El secreto del éxito

Los programas de televisión basan su éxito fundamentalmente en tres aspectos: en primer lugar, la audiencia que tienen; en segundo, el apoyo publicitario y, en tercer lugar, su permanencia a lo largo de los años, como es el caso de “El Chinamo” que tanto éxito está teniendo estos días, por eso, lo menciono primero.



Teniendo en cuenta lo anterior, El Chinamo de Teletica es incuestionablemente uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión nacional.



Vamos por partes. En niveles de audiencia, el actual tiene 15 puntos de rating de promedio, lo que lo convierte en uno de los espacios de más audiencia de este 2024. En segundo lugar, el apoyo publicitario es evidente en cada emisión. Por último, El Chinamo está en su edición número 24, ¡a un paso de llegar a un cuarto de siglo en pantalla! Esto es un logro excepcional, es un formato inventado desde cero por Teletica, de un éxito incuestionable y con una permanencia que muy pocos programas han alcanzado en el país. Se cuentan con los dedos de una mano los programas con 24 años —y contando— en nuestra televisión.

Carlos Álvarez, Jair Cruz, Gaby Jiménez, Keyla Sánchez, Nancy Dobles, María Teresa Rodríguez, Melania Villalta y Mauricio Hoffman son los destacados animadores de “El Chinamo”.



En este 2024, además de los presentadores tradicionales que tienen el carisma y experiencia de muchos chinamos a cuestas, hablamos de Carlos Álvarez, Nancy Dobles, Mauricio Hoffman, Jair Cruz y Keyla Sánchez, este año se suman la bella María Teresa Rodríguez, Melania Villalta y la talentosa y carismática Gabriela Jiménez. Lo mismo podemos decir de los comediantes, desde el clásico Porcionzón, el formidable Juanka Galindo y la espectacular Elvirilla, hasta Papipaz, Guanelgue, Allan Conejo y el chispeante Virulillo.

Los concursos infaltables, la música en vivo y los concursos telefónicos completan la oferta del programa que mantiene a todos “enchinamados” durante tres frenéticas horas frente al televisor y ni que decir de los que tienen la suerte de estar en el programa en vivo y a todo color.

Particular mención merecen los creadores de los “chinaokes”, los talentosos jóvenes Melany Mora, James Meneses y Abril Jenkins, que volvieron, como en otras ediciones del programa, a tocar con humor, critica inteligente y originalidad temas de candente actualidad: desde el costo de la vida y la ola de crímenes hasta la desigualdad en nuestro país, las deficiencias en el sistema de salud y los problemas en el transporte público. Un gran acierto es que ellos mismos presenten cada “chinaoke” contextualizando y explicando porque eligieron cada tema.

Extrañábamos esa originalidad y crítica que durante años caracterizó esta sección que no dejaba títere con cabeza. Ojalá estos tres talentosos productores hayan llegado para quedarse.



Sobradas razones tienen para sentirse satisfechos René Picado e Ignacio Santos que idearon el programa, y el talentoso Alonso Acosta que lo ha producido desde el primero hasta el último. Conociéndolos, ya deben estar preparando la gran fiesta del primer cuarto de siglo de El Chinamo.

A mí este espacio me gusta, he visto toda la jornada; confieso —aquí entre nos— que aunque quise conseguir algunas entradas para varios amigos que querían ir a disfrutar de esa frenética fiesta en vivo, solo pude conseguir unas cuantas, porque los dichosos tiquetes son muy perseguidos.

La incorporación de Gaby Jiménez a “El Chinamo” han sido un notable acierto.

Otros aciertos

Tras el éxito de Mira Quién Baila, siguieron otras producciones que sumaron números positivos. El 8 de diciembre Canal 7 transmitió, por primera vez, el desfile “Alajuela Brilla”, organizado por aquella municipalidad un día antes, lo que permitió a la televisora grabarlo, editarlo y pasarlo el domingo siguiente en un horario de gran audiencia, lo que permitió ofrecer una producción con buen hilo conductor y sin atrasos ni tiempos muertos; para la animación de este especial, la televisora eligió a los periodistas Jennifer Segura, Dudly Lynch, Miguel Cruz y a la guapísima Miss Costa Rica Lisbeth Valverde, convertida ahora en una bonita y elocuente presentadora; estas cuatro figuras hicieron un gran trabajo.



El 14 de diciembre le correspondió ocupar la pantalla, durante varias horas, a la vigésimo séptima edición del Festival de La Luz, y pese a los inconvenientes que se presentaron, relacionados especialmente con los atrasos, Teletica sacó una transmisión fluida y entretenida, realizada y presentada con gran gusto y mucho profesionalismo.

María Jesús Prada, Édgar Silva y Nancy Dobles, quienes dirigieron la transmisión desde la tarima principal y Jannette García, Mauricio Hoffman y Juan Carlos Zumbado, desde otros puntos, hicieron un elogioso trabajo; gracias a su profesionalismo, carisma y desenvolvimiento lograron disimular cualquier inconveniente del desfile y sacaron una agradable transmisión que le otorgó a la televisora superioridad en audiencia frente a los otros canales que también transmitieron el popular festival.



María Jesús Prada, Édgar Silva y Nancy Dobles animaron El Festival de la Luz.

Volviendo al tema de las nuevas tecnologías, aplicadas a la televisión, durante la transmisión del Festival de la Luz, los televidentes tuvieron la oportunidad de participar en la rifa de un viaje a París. Durante la transmisión, apareció un código QR que los televidentes pudieron escanear con su teléfono, completar el formulario que les permitió participar en el sorteo.



Televisora de Costa Rica sabe que en estas fechas, a la gente le gusta disfrutar de la transmisión de las fiestas, que forman parte de las tradiciones más preciadas de los costarricenses, por eso, hace el mejor esfuerzo por llevar a la pantalla y a las plataformas, televisión de altísima calidad… y eso se nota.

Mira Quién Baila fue un éxito absoluto.

El domingo 15, por ejemplo, la oferta estuvo generosa. Hubo fútbol entre Saprissa y Herediano, luego transmitieron el sorteo de la lotería navideña y, cuando salió el Gordo, dieron paso a “El Chinamo”.



El 25 de diciembre darán inicio los tradicionales Toros de Fin de Año Teletica y se extenderán hasta el 5 de enero. Para esta temporada, Carlos Álvarez y Susana Peña serán los presentadores, con un grupo de expertos taurinos conformado por Michael Blake, Krissia Rodríguez y Marvin Hidalgo. El humor estará a cargo de Max Barberena, Natalia Monge, Daniel Montoya, Mauricio Astorga y Rigoberto Alfaro. Este año, con la participación de 28 montadores y los 32 toros más destacados del país, se garantiza un espectáculo lleno de adrenalina que incluye concurso de barrileras, toros a la tica y mucho más. La audiencia está esperando, el rating está asegurado.



El 26 de diciembre, se celebra en el país el Día del Caballista Nacional, y para eso el programa De Boca en Boca tendrá una emisión especial del Tope de Montes de Oca, que por primera vez organiza la Municipalidad de ese cantón. Los presentadores de este programa estarán en el lugar en vivo, con una transmisión especial que va de 1 a 2:30 p.m.

María Jesús Prada, Édgar Silva y Janeth García, parte del equipo de la transmisión del Festival de la Luz de Teletica.

Y para seguir toreando, el 11 de enero regresa el Verano Toreado y el 18 de enero le toca el turno al famoso Tope de Palmares, de 12:30 a 4:00 pm. Para esta ocasión Susana Peña y Carlos Álvarez encabezarán la transmisión, mientras Jecsinior Jara y Elena Umaña pondrán ritmo y animarán a los asistentes con música y baile. Me complace la participación de la experimentada colega Susana Peña en esto de las transmisiones taurinas, pues ella, además de ser una gran reportera, ha destacado también en los de los toros, actividad que le gusta y disfruta mucho.

En el relato anterior he mencionado transmisiones de temas extraordinarios que normalmente no están en las parrillas de la televisora, pero que programadas para estas épocas tienen el éxito asegurado porque al público la agrada cambiar de escenarios. Además, como mencioné al principio, todos estos productos televisivos hacen una combinación ideal y necesaria con las redes sociales. La televisión sabe que no hay que competir, se trata de convivir con las nuevas tecnologías.



Keyla Sánchez se reincorporó a “El Chinamo”. Foto: Rafael Pacheco Granados.

La tica Gia Franceschi triunfa en México

La talentosa actriz, cantante, bailarina y modelo costarricense Gia Angelique Franceschi Alvarado ha deslumbrado como la modelo principal en el nuevo video musical de la canción La Noche Entera, de Emilio Marcos en colaboración con la legendaria Sonora Santanera.



El video lanzado en todas las plataformas el día 10 de diciembre ha capturado la atención de los seguidores de ambos artistas ya que complementa perfectamente la rica tradición musical de la Sonora Santanera y la innovadora propuesta de Emilio Marcos.



Gia Franceschi tiene 22 años, es hija de la ex Miss Costa Rica Beatriz Alvarado y radica en Ciudad de México desde sus 17 años, donde se formó como actriz, bailarina y cantante en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Gia ha participado como actriz en diversas obras de teatro como Dulce Pájaro de Juventud de Tennessee Williams y El tiempo y los Conway de J. B. Priestley; además, ha sido bailarina en diversos proyectos de Televisa destacando en el video musical EHMS de la cantante Paty Cantú; también ha sido corista para los cantantes María José y Jose Luis Rodríguez “El Puma” y recientemente como protagonista del video musical La noche entera, de Emilio Marcos en colaboración con La Sonora Santanera.



Gia conocida por su versatilidad y carisma, inició su trayectoria en el mundo artístico a la edad de 4 años como modelo para diversas marcas y, conforme fue creciendo, se formó como bailarina y cantante. Ella aporta una energía vibrante y una presencia magnética al video, cuyo lanzamiento ha sido recibido con entusiasmo en las redes sociales

Emilio Marcos de 22 años es una destacada figura en la escena artística mexicana, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, reconocido como “el Halcón” en la Casa de los Famosos México 2023. Emilio brilla tanto en teatro como en pantalla destacándose en producciones como Mi corazón es Tuyo, Aristemo el Musical y El chico del apartamento 512. En el ámbito musical ha alcanzado el éxito por su albúm Emilio y destaca en esta colaboración con la Sonora Santanera por la perfecta fusión de ritmos modernos y clásicos de ambos artistas.

Gia es hija de la Miss Cota Rica Beatriz Alvarado.

Te tengo un vieras

Vieras que realmente una de las mejores amigas, de las más cercanas, de Maribel Guardia es la gran artista Victoria Ruffo; ellas se reúnen frecuentemente, comparten con sus nietos y participan juntas en varias actividades propias de su condición de artistas reconocidas, por eso, cuando se ven disfrutan mucho y aprovechan el tiempo para repasar asuntos personales, propios de su amistad.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo.



Vieras que Luis Garro, empresario inmobiliario de Jacó, escribió una reveladora reseña de lo que era aquel pueblo hace tres décadas, cuando no había nada o muy poco. Garro escribió con motivo del treinta aniversario de la compañía en la que él esta, que es afiliada de Christies Internacional. Era una época —dice Garro— en que nuestras calles eran de lastre, la economía local era generada por el surf y las excursiones, esporádicas compra y ventas inmobiliarias, el precio por metro cuadrado en Jacó frente al mar estaba en $45 y había muy pocos compradores; 1994 fue un año especial, abrimos nuestra primera práctica inmobiliaria.

El 2024 marca un momento aún más especial, al celebrar 30 años de contribuir al desarrollo inmobiliario del Pacífico Central, nuestra afiliación a Costa Rica Christies International Real Estate, establece un antes y un después para la industria inmobiliaria de nuestra región, el ingreso a esta exclusiva red inmobiliaria es por invitación solamente y estamos muy orgullosos de este gran equipo de profesionales inmobiliarios, cuidadosamente seleccionados basados en su integridad, honestidad, transparencia y arraigo hacia nuestra comunidad.

La verdad es que me complace saber que una persona como Luis Garro, trabajadora y honesta, ha contribuido, durante tres décadas ya, al desarrollo real de mi querido Pacífico Central. Su práctica inmobiliaria y de sus asociados han sido la punta de lanza que logró poner a Jacó y a sus vecinos en el lugar de privilegio que tienen hoy. Le deseo la mejor de la suerte y le reitero mi aprecio y mi admiración profesional y personal.

Al centro Luis Garro con el equipo del Pacífico Central de la inmobiliaria Christie’s.

Vieras que buscando en mi galería de fotos recientes, me encontré una muy buena donde aparecen el odontólogo Allan Conejo y el comentarista Ramón Luis Méndez, fallecido recientemente. Estos dos personajes, cada vez que se encontraban en Estación Atocha Don Bosco, hablaban y discutían de futbol, pero eran grandes amigos y nunca se distanciaban o enojaban por razones futboleras. Ahora que ya Ramón Luis no está, Allan sigue llegando y conversa con otros habituales del restaurante.



Allan Conejo y Ramón Luis Méndez. Foto: Milagro Gómez.



Vieras que la realización de la Fiesta de Negro dejó grandes y positivas experiencias, especialmente al saber que hay tanta gente dispuesta a colaborar con los niños, regalándoles un juguete. Ya muchos saben que ese es el propósito que nos anima, tanto saben que hasta el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello llamó para decir que le hacen falta 30 juguetes para una fiesta que hacen a los niños de una comunidad marginada del cantón.

Lamentablemente, todos los juguetes que logramos recolectar en la Fiesta de Negro fueron entregados y más bien hicieron falta, pero si alguien tiene juguetes para donar, puede comunicarse con Domingo y hacer feliz a esos pequeños.

Aprovecho para informar que este año también se unieron a la colecta, de forma generosa, los alumnos de Tony Retana, de la escuela de artes marciales y academia de Jiu Jitsu Brasileño, Team Uruca; para la graduación de este año pidieron a los atletas que llevaran juguetes para el mismo propósito; una vez pasada la graduación, se comunicaron con nosotros y nos pidieron que fuéramos por los regalos.

Vieran qué maravilla, eran un montón de juguetes, de gran calidad y muy bonitos, que también sirvieron para hacer felices a muchos infantes. Gracias a Team Uruca por haberse sumado este año a tan buena causa.

Los alumnos de Team Uruca tuvieron un gran gesto con los niños.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.