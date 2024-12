Tía Zelmira: Estrella de Italia para doña Olga

Por Rogelio Benavides Rivas / [email protected]



Saludo al gran actor Leonardo Perucci, con motivo de celebrar su cumpleaños este viernes 13 de diciembre; espero que la pase muy bien en unión de sus seres más queridos. También cumplen años esta semana el productor Alex Quirós Sáenz (cumple el 13 de diciembre), la exitosa influencers Yendry Lobo (13), el futbolista Wilmer López (14), el cantante Bryan Ganoza (15), la influencer Johanna Ortiz (16), el abogado Hernán León (16), la promotora artística Viviana “Protocolo” Montero Campos (18), el actor Gustavo Rojas (18), el astrólogo Mario Vanucci (18), la periodista Mariana Soto Calderón (18), el periodista Henry Rodríguez Chacón (19), la exdiputada Maureen Ballestero Vargas (19), la cantante María Fernanda León (19) y el empresario Franck Ávila (19). Felicidades.



Estrella de Italia para doña Olga Cozza

El Gobierno italiano concedió la Orden de la Estrella de Italia a doña Olga Cozza de Picado. Cuánto me alegra y me satisface este reconocimiento, por tratarse de la autora de una gesta que todavía no se le ha reconocido como se merece.



Ella nunca trabajó para recibir premios o reconocimientos, lo hizo porque las circunstancias la pusieron frente a retos que no pudo rechazar y que asumió con entereza y valentía para darle a Costa Rica, una televisión de calidad.



El pasado 5 de diciembre, doña Olga recibió esta prestigiosa condecoración del Gobierno italiano, instituida para recompensar a quienes se hayan distinguido por méritos extraordinarios en los campos del arte, la literatura, la ciencia, la filantropía y el servicio público.



​“Este honor, concedido por el Presidente de la República”, declaró el Embajador de Italia en Costa Rica Alberto Colella, “es un signo tangible de la gratitud y la admiración de Italia por quienes han contribuido de manera significativa a la sociedad y a la promoción de los valores italianos en el mundo”.

En las motivaciones para la concesión de los honores se recuerda a doña Olga Cozza de Picado —durante 50 años presidenta de Teletica, la cadena de televisión más importante de Costa Rica— por sus éxitos en el sector de la comunicación y su orgullo de ser italiana.

Doña Olga consolidó la televisión en Costa Rica.



El papá de doña Olga fue el italiano Roque Cozza, quien emigró a Costa Rica tras la Primera Guerra Mundial. “Es un reconocimiento de parte del gobierno y pueblo italiano a la visión, la historia y trayectoria de trabajo de doña Olga, hija de italianos; italiana ella misma”, afirmó Colella.



A la homenajeada se le distinguió por su tenacidad, visión y trabajo incansable al frente de Televisora de Costa Rica, durante 65 años. “Logró la televisión, la empresa Teletica, hacerla la más importante y grande del país. Todo esto sin olvidar sus raíces italianas, su conexión con Italia, logrando incentivar las relaciones amigables y la cooperación entre Italia y Costa Rica”, agregó el diplomático.



Debido a que doña Olga no está en condiciones de salir mucho, el premio lo recibió su nieta Paula Prada Picado, la segunda hija de Paula Picado, vicepresidenta de la empresa. “Mi abuelita siente un gran amor por Italia. Toda la familia también. Nos sentimos sumamente agradecidos con este reconocimiento”, dijo Paula Prada tras aceptar el galardón de su abuelita.



El pasado 22 de noviembre, doña Olga también fue homenajeada en Teletica por sus 65 años de trabajo en la empresa. El galardón lo recibió durante la misa de Acción de Gracias.

La Estrella de Italia promueve las buenas relaciones de Italia.



Cuando en esta sociedad no se le daba participación a la mujer, doña Olga rompió mitos y paradigmas y se convirtió en la gran precursora de la televisión nacional.



La empresa Televisora de Costa Rica, Teletica Canal 7, empezó a transmitir en 1960, tras el trabajo realizado desde dos años atrás por René Picado Esquivel y Carlos Reyes Zamora. Para entonces doña Olga laboraba como secretaria en LACSA, atendía los asuntos del hogar y se encargaba de la crianza de sus tres hijos, René, Marco y Paula.



Tras la muerte de don René, apenas nueve años después de haber salido al aire la televisora, doña Olga aceptó seguir adelante con aquel sueño de su esposo. Desde entonces entregó su vida y sus mejores años al desarrollo y fortalecimiento de la empresa.



En 1970, los demás accionistas vendieron su parte de la compañía. Doña Olga había recibido dos ofertas de compra del canal. Ambas las rechazó. En 1975, don Roque Cozza, el papá de doña Olga, hizo el edificio de La Sabana. Desde su fundación, el canal había transmitido desde el segundo piso del edificio Magón, en el Barrio Cristo Rey. Nunca hubo duda del deseo de doña Olga de seguir adelante y al frente de la empresa, aunque para entonces las mujeres no se metían en esos asuntos.

Jorge Garro y doña Olga Cozza.



Ella le imprimió su estilo y su espíritu. Mujer religiosa y muy piadosa, se interesó desde siempre en reforzar los valores de la familia y de la sociedad. La libertad, la paz y la democracia también figuraron entre sus intereses más preciados. Siempre procuró darles oportunidades y herramientas a las mujeres, para su propio desenvolvimiento y superación.



Mujer bondadosa y filántropa, ha hecho acciones de caridad y solidaridad, con absoluta y total discreción. Es una mujer fuerte, valiente y luchadora, siempre trató de ir por el camino correcto para hacer realidad el sueño de su esposo. Lo logró y lo superó, como correspondía a una mujer valiente, fuerte, educada y de una gran fe.



Gracias a doña Olga, Canal 7 siempre ha realizado campañas cívicas para promover nuestras más preciadas enseñanzas e instituciones. Para ella el personal de la empresa es el activo más importante. Su fidelidad con los colaboradores se ha transformado en entrega de los empleados hacia la compañía, y eso le ha permitido sortear crisis, innovar para seguir siendo un canal líder y de gran credibilidad. Aplauso de pie para esta señora, quien siempre nos contagió una energía maravillosa, a tono con su dignidad y su bondad.



El 2 de diciembre del 2022, el Presidente de la República Rodrigo Chaves, condecoró a doña Olga Cozza con la medalla al Mérito en la Paz y en la Democracia, “por su aporte a la prensa y al fortalecimiento de la democracia”.



Esa fue una de las primeras condecoraciones oficiales para doña Olga, quien siempre ha trabajado, con el apoyo de sus colaboradores, en procura del bienestar de todos los integrantes de esta sociedad. Está muy bien esa medalla, porque ella se merece muchos reconocimientos más.



Nunca he escuchado a quienes reclaman por los derechos de las mujeres, por medio de entidades particulares o estatales, hacer siquiera una mención sobre doña Olga, quien se metió, hace medio siglo, en un mundo y en una actividad, reservada entonces para los varones.



Tampoco le han dado reconocimiento alguno en el área de la Cultura ni en los premios anuales de ese Ministerio. En la Asamblea Legislativa se han hecho reconocimientos para mujeres y les han entregado benemeritazgos, pero nunca ha habido uno para ella.



Doña Olga con su nieta María Jesús Prada.

Por sus frutos los conoceréis, dice La Biblia y conozco los de ella. No trabajo ni he trabajado nunca en su empresa, la he visto pocas veces en mi vida, pero he seguido de cerca su trayectoria limpia, llena de buenos frutos. Me identifico con ella, por eso, reclamo la falta de reconocimientos tanto de la empresa privada como de la parte oficial y gubernamental.



Con 87 años de edad y ya retirada de sus actividades como auténtica y natural líder de Televisora de Costa Rica, debería, a estas alturas, haber recibido la gratitud de su pueblo —por medio de sus representantes— por toda su entrega a las mejores causas, por su amor a la libertad, la paz y la democracia; por su defensa a la familia y a los mejores valores de Costa Rica.



Alejada siempre de las pasiones políticas y partidarias, logró mantener lejos de las tiendas electorales a su empresa, garantizando en todo momento objetividad e independencia, como debe ser. Sin embargo, no han faltado las voces ingratas y malsonantes en su contra. También políticos de turno, empeñados en desacreditarla, la llevaron hasta los estrados judiciales, pero ella salió limpia y pura.



Gracias doña Olga por su ejemplo, se lo dice alguien muy metido en estos temas periodísticos y defensor de las bondades de este pueblo maravilloso, constructor de una Patria noble. Gracias por ser una de las mejores hijas de Costa Rica.



Sí, usted se merece la Estrella de Italia y todas las estrellas del firmamento.

Paula Prada y el embajador de Italia Alberto Colella.

Cuidado con el viernes 13

Hoy es viernes 13 de diciembre del 2024 y todavía no me ha pasado nada extraño o paranormal. Pero, el viernes 13 de octubre de 1307 ocurrió un hecho que cambió la historia de este día.



En la Edad Media el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó las redadas para detener a todos los Templarios del país en esa fecha, hecho al que se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día de la semana cuando cae en 13.



El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, la tortura a los que los sometieron los inquisidores.



Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, cada 4.800 meses el día 13 ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes, por ejemplo.



Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. El viernes, en el mundo cristiano, ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazareth.



El número trece, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio por varios motivos, entre los principales, el hecho de ser el siguiente número primo después del doce (el doce sería tenido en gran estima, dadas su practicidad y cualidades matemáticas).



En la última cena de Jesús, trece fueron los comensales; tanto la Cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos; en el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia; una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el decimotercer invitado; esto se “cristianizó” más tarde al decir que Satán era el décimo tercer ángel. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte (aunque para hacer justicia hay que añadir que no sólo significa muerte sino también significa cambio: cambio de estado, de vida…).

Por si acaso, es mejor andar con cuidado.

Te tengo un vieras….

Vieras que el sábado 7 de diciembre había un concierto en Jazz Café de Jorge Chicas, porque él su guapísima novia Mariana Carvajal cumplían años. Chicas preparó un especial de sus mejores éxitos, incluidos algunos temas mexicanos. Pero, cuando estaba cantando unas rancheras, acompañado por un grupo mariachi, entraron doce “linces” (policía especial de asalto) a detener a uno de los mariachis porque debe la pensión alimentaria; aunque el músico no opuso resistencia y dejó tranquilamente que lo esposaran, los policías hicieron un despliegue de fuerza como si se tratara de un narcotraficante: doce gorilas para detener a un mariachi. Pobre Chicas, le desentonaron la fiesta. De todos modos, le mando un abrazo de cumpleaños.

Jorge Chicas.

Vieras que literalmente Naranjo volvió a brillar con la actividad programada para dar inicio a las festividades decembrinas de la localidad.

Felicito efusivamente a Randall Vega, alcalde de Naranjo, por su excelente labor en la iluminación del parque. Son 128 mil bombillos que llenan de alegría a este hermoso cantón. Cabe destacar el buen trabajo que realizaron Franck Salas y Carolina Elizondo en la animación de la fiesta, ellos contribuyeron a que la actividad fuera alegre y entretenida.

Franck Salas y Carolina Elizondo. Foto: Rónald Rojas.

Vieras que el Embajador del Tango Oscar López Salaberry, está feliz con dos chalecos que le llegaron de Guatemala y que promete ponérselos en todas sus presentaciones, especialmente las que haga allá en las Playas del Coco, donde despliega su mayor actividad artística. Hace un par de meses el Tigre del Bandoneón estuvo en Guatemala donde sus presentaciones fueron un verdadero éxito; el argentino quedó encantado con todo lo que tiene que ver con la cultura maya, en especial sus vestimentas, por eso, encargó dos chalecos que le llegaron esta semana, uno es rojo y negro y el otro es azul, con negro y gris.

El chaleco típico de Guatemala es una prenda artesanal que encarna la rica herencia cultural y tradicional. Confeccionado cuidadosamente con lana de alta calidad, este chaleco presenta un diseño exquisito que combina los colores emblemáticos de Guatemala: el rojo y el negro; este chaleco lo usará el Embajador Plenipotenciario del Tango, este sábado 14 de diciembre durante su presentación en La Querencia, acompañado por el violinista Róger de León, el cantante Héctor Iván y la gran actuación de la exquisita bailarina Ofeli Dechamps.

Después de estas presentaciones, López Salaberry alistará los chunches y se irá a La Patagonia —que mide un millón de kilómetros cuadrados y donde hay un millón de habitantes— y regresará el 15 de enero para seguir con su trabajo de difusión y promoción cultural tanguística. Por cierto, el fin de semana pasado, andaba por tierras guanacastecas el ex acalde Johnny Araya y cuando se dio cuenta que su buen amigo tenía una presentación, se fue a saludarlo y recordaron viejos tiempos, cuando Oscar se desempeñó como embajador de su país en Costa Rica y de paso preparaba unos asados rebuenos. ¡Provecho!

Oscar López Salaberry con su chaleco guatemalteco.





Vieras que el Gobierno de Canadá distinguió al empresario Mauricio Ortiz nombrándolo en el valioso elenco de “Canada’s Global Executives” (CGE).

​“Es un reconocimiento a sus logros profesionales junto con la voluntad de ser asesor estratégico del Servicio del Comisionado de Comercio (TCS) de Canadá en apoyo de empresas canadienses”, dice una comunicación oficial. “Para nosotros es importante que su participación como uno de los Ejecutivos Globales de Canadá sea enriquecedora, tanto en el ámbito personal como profesional”.

Presidente de la empresa costarricense APA Worldwide, de 2019 a 2022 don Mauricio encabezó la Misión Diplomática del país en Ottawa. El nuevo Ejecutivo Global podrá ser el contacto de empresas canadienses interesadas en la región, exponer y participar en eventos en Canadá o el extranjero, participar en actividades organizadas por la Embajada de Canadá con altos representantes gubernamentales.

Mauricio Ortiz, de San Ramón, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y Rosiris Valverde, esposa de Ortiz.



Vieras que el periodista costarricense Olman Castro, quien escribe para la prestigiosa revista EstiloDF, siempre ha tenido un cariño y admiración por Lucero Mijares, a quien tuvo el placer de entrevistar en julio del año pasado y, entonces ratificó que es una persona muy auténtica y muy talentosa. Pues resulta que esta semana se la encontró en el teatro y comprobó que sigue siendo “bien ella”. ¡Qué cool gente como Lucero Mijares”, escribió.

Olman Castro y Lucero Mijares.





Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.