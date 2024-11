Tía Zelmira: La Fiesta de Negro se consolida

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Lo primero es siempre lo primero, por eso, saludo de entrada al productor Gerson Jiménez, quien cumple años este 29 de noviembre; también celebran su natalicio en esta fecha la modelo Isamar González y el modelo Ricardo Ortiz. Otros cumpleañeros son el gran comediante Alex Costa (cumple el 30 de noviembre), el programador Carlos Jiménez (30), la mercadóloga Wendy Flores (30), la diseñadora Stefanny Baldí (30), el periodista Tony Daza (30), el dueño del restaurante El Olivo Bruno Pezzuolo (1º de diciembre), la bailarina Diana de la O. (2), la periodista Rebeca Ugalde (2), el empresario Andrés Jiménez (4), el abogado, esposo y manager de Maribel Guardia, Marco Chacón (4); la periodista Rosse Mary García (5), la abogada y modelo internacional Jeannette Chaves (5), la doctora Macha Ortiz (5), la periodista Gilda González (5), el abogado Farid Ayales (6) y el periodista Marcelo Castro (7).



La Fiesta de Negro por los juguetes se consolida

Estamos realmente contentos y muy felices. Lo que empezó como una idea de esta columna de Tía Zelmira para reunir a la farándula costarricense, en 1998, se consolida este 2024 como una iniciativa benéfica, que cada diciembre recolecta juguetes, libros y regalos para niños de varias comunidades del país, que viven en riesgo social.



Denominada desde el principio como La Fiesta de Negro, aparte de su necesario enfoque de responsabilidad social, sigue siendo el encuentro por excelencia de quienes se dedican a la maravillosa industria del espectáculo. Es el encuentro de la gente alegre, que le gusta ayudar, que con su arte y oficio llevan alegría a toda la sociedad, sin importar su condición económica. La farándula, mal vista por otros sectores, siempre está anuente a entretener desde los medios masivos y, cuando hay una emergencia y hay que hacer una maratón o una Teletón, los primeros que acuden a colaborar con su arte y su talento son los faranduleros.



Lo anterior explica el éxito que ha tenido la Fiesta de Negro en la recolección de juguetes para provocar sonrisas en muchos niños del país, que de otra manera no recibirían regalo alguno. Hay que ver la satisfacción con la que los faranduleros acuden a esta convocatoria anual y con qué satisfacción llevan orgullosos y felices los regalos. Este año, por ejemplo, tendremos un árbol de Universal, debajo del cual los fiesteros podrán poner sus regalos; además, esta empresa conocida históricamente como la tienda de la Navidad, aportará un juguete igual al que compren los fiesteros, nada más tienen que decir en la caja que el regalo que están comprando es para la Fiesta de Negro.

Amanda Moncada Mora y Melissa Mora en la Fiesta de Negro del 2008.

Este año la esperada festolina se realizará en Campo Lago, un excelente sitio para este tipo de convocatorias, ubicado en la radial entre Santa Ana y Belén; habrá amplio sitio de estacionamiento. Para ingresar hay que estar en la lista de invitados, vestir completamente de negro, llevar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver y que no use baterías; además, hay que hacer un aporte de diez mil colones, para sufragar los costos de producción. Este año tendremos pasarela de moda con bellísimas modelos, música de DJ, las canciones de José Pablo, los Charanga Boys y otras sorpresas.



La próxima semana, todos los juguetes, libros y regalos se entregarán a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan De Vida, del Precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita, y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 niños de comunidades de San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.



La Fiesta de Negro por los juguetes, se interrumpió dos años por la pandemia y regresó el año pasado. Ahora, con más planeamiento, la idea es seguirla haciendo una o dos veces por año, pero enfocada siempre como una actividad benéfica de responsabilidad social.



Nota : En esta misma edición se incluye la lista completa de invitados a la Fiesta de Negro; ese listado contiene las correcciones y modificaciones realizadas durante las últimas tres semanas. Esta misma lista es la que se usará en la puerta de entrada, de modo que si usted se busca en la lista y muestra con su teléfono dónde aparece su nombre, así como el comprobante de pago, puede ingresar de una vez; de lo contrario los encargados de la puerta verificarán que usted figure entre los invitados. ¡Hasta la vista!

Los Charanga Boys presentarán sus éxitos.

Te tengo un vieras

Vieras que Amanda Moncada Mora y Melissa Mora se toparon en una actividad y se pusieron a conversar de esto y de lo otro, pero en especial de la Fiesta de Negro que se realizará el próximo lunes 2 de diciembre en Campo Lago. También hablaron del origen de ambas que son de San Ramón y del apellido Mora. Después de tan divertida tertulia, Melissa subió en Instagram una foto y le puso el siguiente rótulo: Dos ramonenses. La verdad es que este país en tan chiquito que casi todos somos familia y buena gente como Amanda y Melissa.

Amanda Moncada Mora y Melissa Mora, piensan grabar juntas una ranchera.

Vieras que La Loba Lilliana Mora estaba feliz porque Verónica Bastos la invitó al concierto de Carlos Rivera, que es su artista preferido. Al final del concierto Verónica pasó a saludar y a entrevistar a su amigo Carlos y cuando se lo presentó a su colega Lilliana, le dio un beso, pero las fotos quedaron para después.

Cuando estaban grabando la entrevista, Andrea Bastos tomó una foto y salió el pelo y la espalda de Lilliana y fue la única fotografía con el artista ya que ella se tuvo que retirar antes de que se abriera el espacio para fotos. Eso sí, Lilliana se retiró feliz por el gran concierto que disfrutó y por el beso que se robó, pero la foto quedó para después.

Lilliana Mora (de espalda negra), Carlos Rivera, Verónica Bastos y una orquídea.

​

Vieras que “Quesos Don Beto” está cumpliendo 26 años de elaborar los mejores productos lácteos. Está empresa familiar está compuesta por cuatro hermanos, quienes gracias a la innovación han logrado salir adelante.

Desde el queso tradicional, palmito, parmesano, ahumado, mozzarella y el provolone; estos excelentes productos los puedes conseguir en Barranca de Naranjo .

Alberto Villalobos de Quesos Don Beto.

Vieras que si hay algo que tiene Verónica Bastos es que es buena hermana y buena tía. Cada vez que puede, invita a sus hermanas y a sus sobrinos a pasar con ella vacaciones en Miami o en Nueva York y cuando viene a El Coyol siempre sale con todos. Pues con sus hermanas Wendy, Melissa y Andrea y con casi todos sus sobrinos se fue al concierto de Carlos Rivera; al final sumaron casi una docena muy unida y muy divertida. Al grupo se coló la periodista Lilliana Mora (de saco negro y bufanda roja).

La familia Bastos Corrales lista para entrar al concierto de Carlos Rivera.

Vieras que la periodista y modelo Johanna Ramírez Monestel, quien tiene varios años de radicar en México, se dedica profesionalmente al fisicoculturismo, donde ha cosechado importantes logros. El pasado 24 de noviembre, por ejemplo, “La Tica de México” como la conocen, ganó el primer lugar absoluto en la categoría “Curves”, en la que ya había ganado antes.

En esta oportunidad, Johanna participó en dos categorías en Bikini Comercial y en Curves. Johanna se mostró feliz de representar a Costa Rica en aquel país donde ha dejado una importante huella como atleta élite. Tras el triunfo del fin de semana, anunció de una vez su participación el próximo año en otra categoría. Actualmente es reconocida como la Diva Curves, de la liga LIFMF de MX de Fitness y Fisicoculturismo. En la competencia del domingo 24 pasado, concursaron 300 atletas en el auditorio IDENAP.

Johanna Ramírez, “La Tica de México”, con Abraham Contreras, ganador absoluto de la competencia.

Vieras que el periodista Olman Castro, quien desarrolla una brillante carrera en México, estuvo de vacaciones en el país. El cuento es que se fue a La Fortuna de San Carlos y cuando se tomó una foto con el Volcán Arenal detrás, subió una de sus piernas en una baranda, de modo que parece que tiene su extremidad izquierda de palo, como el pirata cojo.

Olman Castro ¿con pata de palo?



​Vieras que la periodista Lilliana Mora anda feliz y realizada porque la semana pasada estrenó un Agya de Toyota, cero kilómetros. Se trata de un vehículo cómodo y muy económico que le sirve para pasear a sus nietos; además, ella siempre ha tenido un Toyota y a sus sesenta y tantos años, se siente —según dice— como un Toyota. Eso sí, lo que más le complace a La Loba es que el carro nuevo, de paquete, es un regalo de un amigo de la familia al que quieren y estiman mucho.

Lilliana Mora saliendo de Ciudad Toyota con su carro nuevo.



Vieras que en la presentación del Grupo Extra, cuya exitosa convocatoria estuvo a cargo de la empresa Edilex, tuve el placer de tomarme una foto con la líder de esa empresa mi querida colega Marjorie Sibaja, a quien siempre la he tenido en gran estima. Aunque en la foto salgo serio, como bravo, me causó mucha alegría saludar a esa amiga tan querida. Marjorie Sibaja y Rogelio Benavides.

​ Vieras que mi querida amiga la licenciada Nuria Castro Padilla, Jefe de Relaciones Comunitarias y Acción Social de Televisora de Costa Rica, cumplió 35 años de laborar en la empresa y por eso fue una de las homenajeadas en una actividad, que se realizó el pasado 22 de noviembre.





Para Nuria fue un momento muy especial y “lo más lindo es que estuvo mi patroncita doña Olga Cozza, porque a ella la homenajearon también”, según comentó la licenciada Castro. Nuria también dijo que sus jefes René y Paula Picado estuvieron muy cariñosos con ella, como han sido siempre; “realmente me sentí muy feliz y realizada de laborar, durante todo este tiempo, para una empresa y una familia ejemplar que saben que el valor humano es lo que hace grande a cualquier compañía”.

Nuria Castro y doña Olga Cozza.