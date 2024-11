Tía Zelmira: Ramón Luis Méndez dejó un gran legado

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo especial para el periodista Jorge Chaves, quien celebra su cumpleaños este 22 de noviembre. También cumplen años el capitán Claudio Lara (el 23 de noviembre), el fotógrafo Arnoldo Robert (24), el periodista Luis Jara (24), la experta en equitación Alejandra González (25), la periodista Melissa Durán (26), la modelo Thelma Zeledón (27), la modelo Rose Carranza (27), la Presidenta de Televisora de Costa Rica Paula Picado (28), el empresario Rosental Céspedes (28) y el periodista Cristian Tristán (28). Felicidades para todos.



Las flores de Ramón Luis

El 20 de noviembre del 2024 falleció el árbitro de fútbol Ramón Luis Méndez, figura siempre polémica hasta el último de sus días, siempre serio y certero en sus análisis que compartió, durante tres décadas, desde la pantalla de su queridísima Teletica.



Controversial, mediático, viudo, noviero, pero un hombre serio y responsable, había cumplido 68 años el pasado 10 de setiembre. El nombre Ramón es una variante de Raimundo que significa protector y sabio consejero; en cuanto a Luis es guerrero glorioso.



Lo recuerdo homofóbico y escribiendo sobre ese tema en Diario Extra, pero luego lo vi llevándole un hermoso ramo de flores a un famoso médico estético gay, que le practicó una cirugía a su querida hija Melissa.

Después lo vi cargando yerberas de colores para poner en las mesas del restaurante Estación Atocha Don Bosco, solo porque le daba la gana; la entrega de esas flores se interrumpió durante la parte más crítica de su enfermedad, pero hace tres meses regresó con las flores para poner en todas las mesas y, como las flores no pueden hablar, no podían decir cuánto las quería y cuánto disfrutaba llevándolas, para agradar y para ser más feliz. Sí, gracias a las flores descubrimos a Ramón Luis por dentro, vimos su alma y supimos de su corazón generoso y agradecido.

Ramon Luis Méndez pasaba todos los días a Estación Atocha Don Bosco y se tomaba una copa de vino, solo una.

Todas las noches paraba en Estación Atocha, se tomaba una copa de vino y si había rabo de toro, pedía su porción; además, participaba en las tertulias con los habituales Gerardo Porras, Alfredo “Chino” Moreno, Iván Barrantes, Mario Sibaja, Sergio Masís, el maestro José Rosa, Milagro Gómez, Juan Chaves, Ruander Jara, Mario Nájera, Sandra Carvajal, Gaby Jiménez y otros amigos que cosechó en el restaurante, del que se hacía cargo cuando los dueños salían de vacaciones; después seguía su camino hacia Canal 7 —especialmente si había transmisión de algún partido— o a recoger a su querida Claudia Gómez Navarro.



Ramón Luis era único; probablemente algunos se llaman igual, pero cuando uno dice Ramón Luis, no hace falta decir su apellido, porque todos saben quién es. Polémico y cabezón, fue atrevido y muy necio. Genio y figura dura, dichosamente la madurez lo fue hablandando un poco, pero no tanto.



Aunque por las secuelas de la enfermedad no pudo regresar como analista de Canal 7, su mayor sueño, hasta el día de su muerte, siempre fue volver a las cámaras, cosa que hubiera podido hacer porque siempre contó con la aprobación y el cariño de René Picado y Paula Picado, quienes lo apoyaron durante la enfermedad y con quienes él estuvo siempre agradecido. “Aquí tiene su espacio asegurado, es suyo, puede volver cuando quiera”, le dijo don René en varias oportunidades.



Durante los últimos meses, cada vez que podía se daba una vuelta por los estudios y las oficinas de la televisora porque esa era su casa, porque ahí lo querían y él se sentía bien. Me contó Ramón Luis que en una de esas últimas visitas pasó a la oficina de don René Picado a dejarle una botella de vino, en señal de aprecio y agradecimiento. Don René se mostró conmovido con el gesto. También saludaba a Eric Lonnis, Jorge Garro, Mario Nájera, Mario González, Ligia Perlaza, Manuel Acosta, su gran amiga Gaby Jiménez y a todos cuantos se encontraba en el trayecto.



Ramón Luis: gracias por las flores y por si quedara alguna duda, como dice Sabina, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. ¿Verdad o mentira?, solo él sabrá. Descanse en paz, nos veremos en el Cielo o donde Dios quiera. Tarjeta roja para usted y amarilla para mí.

El analista arbitral siempre fue una figura altamente mediática y muy polémica. Foto: Milagro Gómez.

Grupo Extra se lanzó en grande

El pasado 19 de noviembre, en una generosa fiesta en el hotel Real Intercontinental, el Grupo Extra oficializó su relanzamiento, enfocado en la innovación tecnológica. Teníamos tiempo de no ir a una fiesta de tales características en las que no falto nada y en la que pudimos saludar a gente de todos los sectores económicos y sociales. Fue una acertada convocatoria realizada por la empresa Edilex; de verdad que tenía tiempo de no ver a gente tan representativa en una actividad que fue realmente exitosa.



Los anfitriones mostraron una propuesta transformada, fresca y moderna, pensada para conectar con las nuevas audiencias y marcar un nuevo estándar en el sector. De acuerdo con José Eduardo García, director ejecutivo, este proceso, basado en exhaustivos estudios de mercado, tiene como objetivo alinear sus productos a las nuevas tendencias, sin perder de vista los valores y la esencia que han caracterizado a la compañía durante sus 46 años de historia. Con este relanzamiento, Grupo Extra se prepara para dar un gran salto en su evolución, con una propuesta renovada que no solo impactará visual y editorialmente, sino que también reforzará su capacidad para conectar de manera más relevante y cercana con la audiencia.



El Diario Extra, por ejemplo, ha experimentado un rediseño editorial y gráfico profundo, que manteniendo su cercanía con la gente, se actualiza para ofrecer un producto más ágil, moderno y visualmente atractivo, adaptado a los nuevos tiempos.



Extra TV, el renovado canal de televisión, presenta una programación mayoritariamente local, que incluye cuatro ediciones diarias de Extra Noticias, los programas de variedades Viví la Mañana y Llegó la Hora, deportes con Acción 360, y grandes producciones internacionales, como las populares series turcas.

José Eduardo García, director ejecutivo del Grupo Extra.

Extra Radio, lanzada el 1º de agosto de este año, es una emisora con un enfoque noticioso, análisis profundo, entrevistas, y los mejores contenidos deportivos. Asimismo, E Music 97.9 FM, la nueva emisora musical, ofrece lo mejor de los grandes éxitos en inglés desde los años 80 hasta la actualidad, acompañados de cápsulas informativas sobre tecnología, actualidad nacional e internacional, finanzas, entre otros.



Extra Digital, incluye la renovación de todos sus portales web el lanzamiento de nuevos canales en redes sociales para estar más cerca de los usuarios que prefieren plataformas digitales para informarse y entretenerse.

Según anunciaron aquella noche, Grupo Extra también ha invertido significativamente en tecnología de vanguardia para ofrecer una experiencia de usuario de primer nivel. Una de las grandes innovaciones es la implementación de sets virtuales 360° en Extra TV, creados por una empresa internacional especializada, que le permitirá a la audiencia disfrutar de una programación con un alto nivel de interactividad y calidad visual, con gráficas en 3D, realidad aumentada y contenidos audiovisuales más dinámicos.



Asimismo, Extra Play, una nueva herramienta interactiva, que permitirá a la audiencia interactuar en tiempo real con los programas de Extra TV, Extra Radio, el Diario digital, y redes sociales, participando en encuestas, concursos y ofreciendo sus opiniones de manera instantánea.



En este proceso de renovación, Grupo Extra ha reunido al mejor talento del país en las áreas de tecnología, periodismo, producción, diseño y comunicación, quienes trabajarán de la mano para garantizar que los nuevos contenidos y plataformas se mantengan a la vanguardia. Para la creación de los sets virtuales 360° y la gráfica televisiva, se tomaron en cuenta empresas globales de renombre, cuyas experiencias se aplican en importantes cadenas internacionales como ESPN, lo que asegura la implementación de estándares internacionales de calidad.



Volviendo a la festolina, hubo buena bebida, bocadillos, buen ambiente y buena gente. Me alegró saludar a colegas como Alexis Jiménez, Silvia Zúñiga, María Siu Lanzas, Paul Ulloa, Diego Díaz, Pilar Acuña y un buen grupo de colegas que han destacado siempre por su profesionalismo. Gracias a mis amigos de Edilex, encabezados por Marjorie Sibaja, por la invitación a un encuentro en el que la pasé realmente bien y en el que me alegró escuchar tan buenas noticias que beneficiarán al periodismo costarricense.

Marcelo Herrera es el director de Mercadeo y Publicidad del Grupo Extra.



Te tengo un vieras

Vieras que el día de la elección de Miss Universo en México, los organizadores por Costa Rica publicaron en redes una foto para darle las gracias a nuestra representante Elena Hidalgo, sin embargo, en la premura, la imagen que subieron parecía como si a ella le faltaba una pierna, como si fuera apuntada, ya que una parte del vestido le tapaba la pierna derecha. Entonces le mandé esa imagen a mi amiga Marisol Soto, de la organización y se pegó gran susto ya que no la habían visto, porque según dijo, en el Arena CDMX —donde se realizó la elección— no tenían señal de Internet. Enterada del error, Marisol habló con los encargados y casi de inmediato corrigieron el error y la reina recuperó su extremidad.

Esta es la foto de Elena Hidalgo coja.

El domingo 10 de noviembre, después de la gala de Mira Quién Baila en el estudio Marco Picado de Canal 7, vi las congojas que estaba pasando el futbolista Austin Berry porque no podía sacar las llaves que se le habían caído en la gradería; el pobre Berry sudaba tacacos de la congoja hasta que vinieron unos técnicos de la televisora y con tres maniobras lograron rescatar las llaves y devolverle la paz al ex jugador.

Unos muchachos de Teletica le ayudaron a Berry a sacar las llaves.

Vieras que Juan Carlos Torres, El Loco más Loco de la Radio, de vez en cuando saca fotos de su primera época como actor en su Argentina natal, al lado de grandes famosos de la música y el cine. Recientemente reveló una imagen en la que sale junto a cantante Dónald, tan querido en nuestro país. La verdad es que Torres tiene una bonita colección de fotos de aquellos tiempos dorados.

Juan Carlos Torres y Dónald, ambos con botella de Coca Cola en la mano.



Vieras que esta semana cumplió años mi gran amigo Manrique Vargas Simoni, quien tiene varios años de residir en los Estados Unidos. Para celebrar, Manrique se reunió con sus hijos, sus nietos y su bella esposa Barbara y, además, tomaron fotos de sus bellos nietos.

Manrique y Barbara Vargas tienen cuatro nitos preciosos.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.