Tía Zelmira: La Fiesta de Negro confirmó su éxito

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Tengo un primer saludo para el abogado Farid Ayales, quien celebra su cumpleaños este 6 de diciembre. También saludo al periodista Marcelo Castro (cumple el 7 de diciembre), el productor de Quién Quiere Ser Millonario Manuel Granda (7), la maestra del baile flamenco Paulina Peralta (7), el productor Jorge Arturo Villalobos (8), la periodista María Jesús Prada Picado (9), el fotógrafo Cristian Jiménez (9), la modelo Cindry León (10) y la empresaria de la moda y la belleza Marisol Soto (8). Tengo un saludo especial y muy sentido para mi nieto Benjamín Vargas Guzmán, hijo del periodista José Eloy Vargas León y de mi hija María Fernanda Guzmán; este niño ha venido a llenar nuestra casa de felicidad y esperanza.



Paulina es nuestra joya del flamenco

Este sábado 7 de diciembre cumple años Paulina Peralta. Vivía yo en Quepos cuando en Las Estrellas se Reúnen, de Canal 7, en blanco y negro, veía a Paulina Peralta bailar con sus alumnas vestidas todas con sus alegres vestidos de lunares. Desde entonces conservo aquellas imágenes en mis mejores recuerdos de infancia y, gracias a ella —que nunca ha dejado de bailar—, las llevo por siempre en mi corazón.



Cuando la conocí, cuando la vi de carne y hueso, no podía creer que aquella guapa dama era la misma que veía en el programa de Santiago Ferrando e Inés Sánchez de Revuelta. Después cultivamos la amistad y descubrí a una mujer realmente talentosa, a una artista completísima.



Fue bautizada como Paulina, nombre latino que significa “la de pequeña estatura”; cierto: es menuda, pero hermosa, con unos ojotes claros y profundos; tiene la fortaleza de un gigante y la fuerza para bailar sin parar.



Como dijo el poeta Camilo, ella es maestra de flamenco, pero en otra vida fue una reina. Tiene el garbo, la luz, la pinta y la nobleza, ingredientes básicos del flamenco. Fundó su escuela en 1960 y desde entonces da clases todos los días y realiza presentaciones por nuestra tierra bendita. Hace poco más de dos décadas se abrazó para siempre al flamenco, porque supo que era su pasión infinita.

Paulina Peralta ha hecho de su pasión una vocación. Paulina es el flamenco que tiene en su piel, que corre por su venas y que late en su generoso corazón. Bendita la hora en que vio la luz este palo de mujer entregada toda una vida, con fuerza y pasión, a bailar y bailar para agradar. Gracias Paulina por darnos tanta alegría en los tablaos y en nuestros corazones. No se diga más: a bailar que la vida es para disfrutar. Feliz cumpleaños querida Paulina, no pare nunca de bailar.

Paulina Peralta ha dedicado toda su vida a la difusión del flamenco.

Naomy con “N” de nocaut

Naomy Valle nos bailó y nos convenció a todos. Estoy feliz con el triunfo de esta novel boxeadora, en el exitoso espacio Mira Quién Baila (MQB), de Canal 7, que finalizó el pasado 1º de diciembre. Es lo mejor que pudo haber pasado. Ella era la más popular, la más niña, la más buena y la más inocente.

Ella es humilde como el pueblo que la apoyó. Nahomy es una luchadora muy disciplinada, llegó siendo niña y salió hecha toda una mujer, como la canción de Julio Iglesias, De Niña a Mujer.

Llegó siendo la hermana de la campeona mundial de boxeo Yokasta Valle y salió como la campeona Naomy Valle, con nombre propio, construido a pura dedicación, esfuerzo y tesón como corresponde a una atleta triunfadora. Se hizo justica con la que más creció durante el programa, pues de eso se trata, de crecer, de superarse enfrentando el día a día y ganándole a la adversidad para salir adelante.

Me alegra y me conmueve su triunfo. Me alegro por Televisora de Costa Rica que apostó por un nuevo formato en esto de los concursos de baile; me alegro por Paula Picado, directora de Teletica Formatos y por todo el equipo a su alrededor formado por Vivian Peraza, Ricardo Cervantes y Carlos Amador. Me alegro por todos cuantos trabajan ahí porque son verdaderos profesionales entregados con ganas y pasión a un trabajo que les gusta y lo hacen bien.

De verdad, me satisface y me emociona el triunfo de esta chiquita. Tuve la oportunidad de asistir a casi todas las galas de MQB y de ver las últimas tres por televisión; desde el principio me sorprendió la disciplina y el empeño de Naomy, una muchacha talentosa, tierna, bonita y humilde. Cierto que estuvo nominada, pero esa situación la hizo superarse, como cuando una boxeadora recibe un golpe y tiene que levantarse de la lona para seguir en la pelea.

Su trabajo arduo en los ensayos y en sus apariciones en cada gala demostraban a una bailarina en constante evolución. Ella, sin duda alguna, fue la que más creció y eso hay que reconocerlo, porque tuvo que enfrentarse a bailarinas profesionales y con mucha cancha como Mimi Ortiz; a mujeres realmente bellas como Lisbeth Valverde y a figuras muy reconocidas y nada de eso la opacó.

Naomy siguió haciendo su trabajo para adjudicarse el primer lugar. Me gusta que ella haya ganado, creo que los televidentes y las redes eligieron a la mejor. Además, haber utilizado un vestido similar al que usó Lynda Díaz en algún momento, fue un buen augurio, fue su amuleto de la buena suerte.

Es más, cuando Lynda se retiró, predijo que la ganadora o al menos la que merecía ganar era Naomy; sus palabras fueron proféticas. No se diga más, que buen nocaut el de Naomy.

Yokasta Valle, Paula Picado y Naomy Valle. Bonita foto. Bonitas las tres.

Me gustó también el texto que Naomy escribió el día de su impecable triunfo en la pista de Mira Quién Baila.

"A pesar de no ser la favorita, de que muchos no me tenían en cuenta, nunca dejé de creer en mí. Mi familia creyó en mí, mi equipo creyó en mí. Erick (Vásquez) creyó en mí. "Y con esfuerzo, trabajo y mucha fe, logramos este triunfo. Este momento no es solo mío, es de todos ustedes que me apoyaron y votaron. Es un ejemplo para todos los jóvenes de Costa Rica: sí se puede. Los logros extraordinarios vienen cuando salimos de nuestra zona de confort y trabajamos sin descanso por ellos. Gracias a Teletica, a Vivi, a Doña Paula Picado, por estar ahí desde el inicio. Y sobre todo, ¡gracias a Dios!"

Naomy Valle y su pareja de baile Erick Vásquez.

La Fiesta de Negro confirmó su éxito

El martes pasado se entregaron 135 juguetes al Proyecto Pan de Vida que todos los años hace una fiesta navideña en Comedor Infantil del precario Tejarcillos, en Alajuelita; ese día también recogieron 100 juguetes para niños del Barrio Cristo Rey; este viernes a las 10 a.m., serán llevados los regalos de la Asociación por la Sonrisa de los Niños, que atiende a 450 escolares de Sagrada Familia, Barrio Cuba y Cristo Rey y, finalmente, la próxima semana se llevará a la Iglesia del Perpetuo Socorro una cantidad importante de juguetes que ellos reparten en varias comunidades del país.

Recolectar juguetes para niños en riesgo social y ofrecerles una sonrisa es uno de los propósitos de la actividad benéfica conocida como Fiesta de Negro, que se realiza desde 1998, con el propósito de reunir a todos los que conforman la industria del entretenimiento mejor conocida como la farándula.

El pasado lunes 2, en Campo Lago, se celebró la Fiesta de Negro correspondiente a este diciembre. El éxito fue rotundo. Se recolectaron aproximadamente dos mil juguetes y una vez más los faranduleros se reunieron para tener su encuentro anual, su fiesta por excelencia. Hubo música, moda y mucha diversión. La actividad abrió con una pasarela de alta costura con piezas del renombrado diseñador Mario Barboza, a cargo de modelos realmente dedicadas a la moda y a las pasarelas de estilo exquisito como es el caso de Amanda Blanco, Nikole Solano, Claudia Gallo, Azul Prindini y Andrea Montero.

Amanda Moncada, Chino Moreno, Patricia Conde y Luis Jákamo.

La parte artística estuvo a cargo de DJ Poison Girls (Oriana Chacón) y de DJ Slechta; luego se presentaron El Discípulo, Junior Gayle y Wally Gayle, quienes integran Charanga Boys; siguió Melissa Mora con el cantante ranchero Javi Kartucho; cerró la noche José Pablo El Cantante, quien presentó tres canciones originales acompañados por bonitas bailarinas, que le sumaron calidad a la excelente presentación de José Pablo, un artista de verdad, cuidadoso en los detalles y altamente profesional.



La verdadera sensación, el éxito de la noche fue Melissa Mora. Llegó vestida para la ocasión y dispuesta a dominar el escenario y a conquistar al público, y lo logró. Movió el bambám y todo su cuerpo como ella sabe hacerlo. Recibió muchos aplausos, saludó a todos, cantó, bailó, encantó y triunfó.

Melissa Mora.​

​Sin dudarlo podemos decir, sin exagerar, que aquella noche de fiesta y lluvia fue de Melissa quien cada día nos sorprende más con su belleza, su encanto y su talento.



La Fiesta de Negro de este año fue exitosa porque se hicieron las cosas bien, se depuró la lista de invitados, se contó con el patrocinio empresas, pocas, pero buenas; se hizo en un lugar cómodo como lo es Campo Lago, que cuenta con amplias y agradables instalaciones y un espacioso estacionamiento.



Mauricio Espinoza, Gilberto Rojas y Randy Byfield.

Además, todos los invitados cumplieron con el requisito de vestir completamente de negro y llevar un juguete; aquí hay que mencionar que en esta parte de los regalos se contó con el apoyo generoso y oportuno de tiendas Universal, pues por cada juguete de la Fiesta de Negro que se comprara ahí, ellos lo duplicaban.



La Fiesta de Negro fue exitosa porque los asistentes se empeñaron en que así fuera. La gente la pasó bien y todos fueron ataviados adecuadamente, se nota que se tomaron el tiempo de elegir su vestuario; las muchachas, más sensuales unas que otras, mostraron prendas de moda y de muy buen gusto, destacando las transparencias que están en boga; se puede decir, sin temor a exagerar, que no hubo nadie que desentonara y esto sucede porque muchos de los asistentes, a lo largo de los años, han entendido cuál es la idea y de qué se trata: cuando todos visten de negro solo destacan los rostros y las sonrisas, espejo de las almas buenas.



Es absolutamente imposible mencionar a todos los que acudieron, pero sí es importante destacar la brillante y agradable presencia de Miss Universe Costa Rica Elena Hidalgo, una mujer elegante y muy bonita que compartió con los faranduleros; todos quedaron complacidos con la belleza y el porte de esta mujer. También acudió La Señora Costa Rica la talentosa y destacada abogada Priscilla Cortés; ambas fueron acompañadas por las chaperonas Marisol Soto y Nayuribe Vargas; llegaron otras reinas de belleza, pero menciono a estas dos porque andaban con su respectiva cinta.

Cecilia García “Doña Chayo” brilló con luz propia.

También saludé a personas como Hernán Medford y su esposa Ingrid Solís, despampanante y bella. Me alegró ver a la actriz Cecilia García “Doña Chayo”, de ochenta años y recién graduada como Abogada; acudió sola porque, a última hora, su nieta la cantante Fátima Pinto no la pudo acompañar; Cecilia, quien andaba perfectamente peinada su plateada y hermosa cabellera, rapidito entabló conversación con propios y extraños y conquistó a todos con su elocuente personalidad e innegable encanto.



También llegó el conocido periodista Everardo Herrera con su esposa Marlene Navarro; Everardo es de las pocas personas que ha asistido a todas las Fiestas de Negro. Saludamos a personajes históricos como Silvia Blanco, Amanda Moncada, Patricia Conde, Luis Jákamo, Opo Marín, Alfredo “El Chino Moreno”, Belisario Solano, Luigi Villalobos, los diputados Alejandro Pachecho y Leslye Bojorges, Rafa Pérez, Franck Salas, Yor Ugalde, Adison González, Alex Alvarado, Jalé Berahimi —sin duda una de las más guapas y vistosas de la jornada—, Elena Correa —no cantó, pero brilló—, Elena Umaña, la guapísima abogada Anne Argüello, el gran Domingo Argüello, destacado Alcalde de Montes de Oca. También estaban José Astúa, el centenario Fabricio Solís, la somelier Cristina Chaverri, la modelo y presentadora Jade Venegas, Frangie Nicolás, el exitoso cantante Armando Infante y la gran Meme Ureña, que no cantó, pero brilló; Gaby Sanabria, José Astúa, Skarlet Morales y muchos, muchas y muches más.

La Miss Universe Costa Rica llevó muchos regalos.

En Tía Zelmira estamos muy complacidos del éxito de la edición de la Fiesta de Negro de este año por tratarse de una obra de bien social, cuyo principal propósito es recolectar juguetes para donar y, de paso, pasarla bien. Ambas metas se consiguieron, según se reflejaba en las caras felices de los faranduleros de aquella noche lluviosa, pero generosa.



Finalmente una palabra de agradecimiento para Ruander Jara, Alex Quirós, Lilliana Mora, Juan Chaves que este año formaron el equipo de producción de la fiesta. También colaboraron Betzayda Benavides, Sofía Krzyzak, María José Guzmán, Diego Sáenz, María Fernanda Guzmán, Rocío Quirós, Alejandro Caravaca y Sebastián Quirós. Muchas gracias.

Franck Salas fue vestido de negro y llevó un buen regalo.



​La Navidad es más divertida en el parque

El Parque Diversiones abrió sus puertas a la Navidad con una celebración espectacular. El pasado domingo 1° de diciembre, la magia de la Temporada de Sorpresas cobró vida con más de 150 mil luces mágicas que iluminan cada rincón de este icónico sitio.



La magia navideña está presente en imponente árbol navideño de 18 metros, el cual es el centro de atención y el escenario perfecto para que los huéspedes capturen recuerdos inolvidables junto a familia y amigos. La alegría de la Temporada de Sorpresas está acompañada de múltiples atractivos, como las tardes y noches nevadas en Pueblo Antiguo y desfiles diarios de bandas navideñas que llenarán las dario; es una oportunidad para conectar con nuestros seres queridos y crear recuerdos que perdurarán toda la vida. Aquí, en Parque Diversiones, han trabajado incansablemente tardes de música, ritmo y coloridos vestuarios.



Además, habrá talleres navideños para niños, pintacaritas, globoflexia, taller de confección de casas de jengibre, coros navideños, toma de fotos con Santa, pasacalles y shows que resaltarán el verdadero significado de la Navidad.

​“La Navidad no es solo una fecha en el calendario para que cada rincón, cada espectáculo y cada atracción refleje el espíritu festivo que todos llevamos en nuestros corazones” mencionó Marcia Lobo, Gerente General de Parque Diversiones.

Por tercer año consecutivo Parque Diversiones contará con 50 bandas de diferentes provincias del país que resaltarán el espíritu navideño en cada nota y cada paso. Los desfiles iniciarán a las 5 p.m., junto a los personajes y Santa Claus.​

Todo el Parque de Diversiones está cuidadosamente decorado.

Llega a San José el musical RENT

En una esperada coproducción, Maracuyá y el Teatro Nico Baker anunciaron la semana pasada el estreno del musical RENT, una de las obras más aclamadas y vigentes de la historia del teatro musical, creada por el renombrado compositor Jonathan Larson. La obra se presenta en San José desde el 5 y hasta el 15 de diciembre de 2024, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH que se celebró el 1º de diciembre.

A través de sus temas de amor, esperanza y lucha, RENT invita al público a reflexionar sobre una realidad social que sigue presente en nuestra sociedad. Bajo la dirección del Miguel Mejía, un apasionado en exponer temas sociales y comunitarios, especialmente de la comunidad LGTBIQ+, RENT se convierte en un espacio para abordar temas fundamentales que van desde la búsqueda de identidad y aceptación, hasta la lucha por los derechos humanos. Mejía, reconocido por su compromiso con el arte como herramienta de transformación social, ha reunido un talentoso elenco como parte de su iniciativa de formación “Workshop by Maracuyá”, integrado por algunos artistas reconocidos como: Sofía Chaverri, Frayser Navarrette y Tatiana Sánchez, y artistas que buscan seguir creciendo en el gremio del teatro musical como: Jean Jiménez, Anushka Barazarte, entre otros.

El musical de Larson, con sus poderosas historias de amor y resistencia, promete una experiencia conmovedora y profunda que tocará el corazón de cada espectador. Las canciones y personajes de RENT conectan a través del tiempo con generaciones que se identifican con los desafíos y sueños de sus protagonistas. Desde su estreno original en Broadway, RENT ha dejado una huella imborrable en los escenarios y continúa siendo un reflejo de lucha y esperanza en un contexto social en evolución. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Nico Baker, y las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro. Se invita a la comunidad y a todos los amantes del teatro a acompañarnos en este viaje lleno de música, pasión y reflexión. Las presentaciones serán en el Teatro Nico Baker y las entradas cuestan diez mil colones.

La obra estará en cartelera hasta el 15 de diciembre.

Te tengo un vieras

Vieras que me gusta darle seguimiento a todo cuanto sube en sus redes mi querida Maribel Guardia, quien siempre logra llamar mi atención y llegarme al corazón. Esta semana, por ejemplo, escribió sobre la llegada de los aires de diciembre y acompañó el texto con una foto de ella junto a un árbol navideño y de su querido nieto.

Maribel compartió en sus redes los siguientes pensamientos: Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga regalos que no se vendan en las tiendas: un “me gustas mucho”, un “gracias por existir”, un “estoy aquí para ti, siempre”. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes, regazo de quienes más quieres, manos tomadas todo el año, hombros que te sostengan en corazones donde vivir sin fecha de caducidad.

Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga ojos que brillen por ti y para ti, palabras que te protejan y cuiden como el sol en los días fríos, las pequeñeces que valen todo en la vida, lo esencial que ocupa, sin pesar, el lado izquierdo del pecho y la levadura de la alegría que hace que la vida valga la pena. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te enseñe a vivir con el corazón abierto y creer —así como así— que hay una luz al final del túnel para cada oscuridad que tengas que enfrentar Bienvenido diciembre.

Maribel Guardia y su nieto Julián.

Vieras que el domingo pasado falleció el empresario Alfredo Brenes Marín, esposo de mi querida y admirada amiga Sarah Gordon, quien escribió unas líneas muy sentidas:

“Nunca morirás, yo te guardaré en mis ojos, en mi corazón y en mi memoria. Recorrimos de la mano 53 años de amor, de historias y siempre juntos en la alegría, en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Hoy trasciendes, pero no dudo que estarás a nuestro lado protegiéndonos y enseñándonos. Fuiste nuestro mejor maestro, mi mejor mentor y el amor de mi vida”.

Muy lindo este texto y yo aprovecho para enviarle a Sarah y a sus hijos Axel y Anissa y a sus nietos, mis más sentidas condolencias.



Vieras que me alegró mucho saber que Gabriel, de 12 años, nieto de Jorge Jiménez Deredia y de Giselle Zamora, tuvo una participación triunfal en el programa televisivo “Voice of Kids” en Italia. Con su gran voz, el joven interpretó el famoso tema “Let It Be” y llegó a la final del concurso en el que compiten muchachos entre los 7 y los 14 años de edad.

“Estamos muy orgullosos y felices. Gabriel vive para esto. Todos los días dedica dos horas con mucha disciplina a estudiar canto. Cantar es su vida. Jorge y yo estamos muy emocionados”, dijo mi querida amiga Giselle, feliz abuela.

Gabriel y su hermano gemelo son hijos de Esteban. Aunque han crecido en Italia por la extraordinaria carrera de su abuelo y padre, todos los años visitan Costa Rica y disfrutan muchísimo de las ferias de Guanacaste, según escribió la periodista Glenda Umaña. Voice of Kids es la versión infantil del famoso concurso The Voice, y se enfoca en la habilidad vocal de los concursantes, sin importar la apariencia. Los jueces y la audiencia se dejan llevar solo por el talento.

“Esteban nos vio soñar en grande y ahora se lo transmite a sus hijos. La familia es una de las cosas más bellas y siempre hay que protegerla. Nos sentimos muy agradecidos por estos regalos”, dijo Giselle llena de emoción y de desbordante orgullo.

Gabriel Jiménez es nieto del escultor Jorge Jiménez Deredia.

Vieras que mi querida Mariluz Bermúdez, actriz costarricense de gran renombre y éxito en México, en especial de las telenovelas, estaba feliz esta semana con el inicio de la grabación de “Me atrevo a amarte”, del reconocido Salvador Mejía, donde ella interpreta a Marisol Pérez, junto a un elenco de lujo.

“Estoy segura de que amarán esta historia, no se pueden perder mi personaje”, comentó Mariluz. Otro detalle importante fue que la primera que comentó la publicación fue la gran Karla Gómez, otra costarricense que sobresale en la industria televisiva mexicana de alto nivel. Qué bonito que las ticas que viven enMéxico sean tan cercanas y solidarias. Karla Gómez escribió: Felicidades mi amor, que todo te salga increíble, el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto.

Mariluz Bermúdez comenzó esta semana a grabar otra telenovela.





Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.