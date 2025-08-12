Capturan a sospechoso de matar a joven madre en parque infantil de Cartago

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago detuvieron a un hombre de 24 años, señalado como sospechoso del homicidio de Mónica Solano Chávez.

El cuerpo de Solano, una joven madre de 25 años, fue hallado el pasado domingo en un parque infantil del sector de Blanquillo, en Oreamuno. La víctima presentaba una herida en el abdomen, por lo que se presume que fue atacada con un arma blanca.

"El 10 de agosto, día de los hechos, los investigadores judiciales localizaron a pocos metros de la escena un maletín con prendas y pertenencias que, tras las diligencias, permitieron perfilar al sospechoso como un hombre de contextura fuerte y estatura alta.

"A través de diversas técnicas policiales, los agentes lograron individualizar al presunto responsable. Al día siguiente, un hombre se presentó ante el OIJ para denunciar un supuesto asalto ocurrido a pocas cuadras del lugar del crimen; sin embargo, su descripción física coincidía plenamente con la del sospechoso, además de presentar heridas compatibles con un forcejeo", dijo la Policía Judicial.

Con estos indicios, y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, los agentes judiciales lograron su captura y este mismo martes, a las 2 p. m., allanaron su vivienda en San Blas, donde se recolectó evidencia importante para el caso.



El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

