Pese a que pidió ayuda, madre de dos niñas murió apuñalada en parque de Cartago

La mujer que fue asesinada de una apuñalada en un parque de Cartago pidió ayuda, pero nadie acudió a auxiliarla.

El cuerpo de Mónica Solano Chávez, de 25 años, fue encontrado este domingo en la localidad de Blanquillo, en Oreamuno. La ofendida tenía una herida en el abdomen.

Varios vecinos del lugar que caminaban por el parque fueron quienes alertaron a las autoridades luego de encontrar el cuerpo de Solano.

“Mónica era una muchacha muy tranquila, no era de andar de loca en la calle. Era mamá de dos chiquitas y es muy doloroso, porque si ella fuera una persona de la calle, ya uno se lo esperaba; pero esto que pasó nos tiene muy consternados y dolidos.

“No sabemos qué fue lo que pasó porque más bien vinieron aquí a la casa a avisarnos lo que ocurrió. Una señora nos dijo que escuchó gritos, pero le dio miedo y no salió”, comentó un allegado de la familia.

Según la Policía Judicial, durante el fin de semana siete personas murieron asesinadas.

En lo que va del año, el OIJ contabiliza 539 homicidios en el país, nueve más que durante el mismo periodo del año anterior.