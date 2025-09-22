Accidente múltiple en Abangares deja un muerto y dos personas en condición crítica

Un choque que involucró un bus, una ambulancia privada, un camión y un vehículo liviano dejó una persona muerta y dos en condición crítica la madrugada de este lunes en Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el accidente de tránsito se registró a las 4:52 a.m. en las Juntas de Abangares, Guanacaste, específicamente sobre la Ruta 1 (vea en la portada cómo quedaron los vehículos involucrados).

En el hecho se vieron involucrados un bus con 20 pasajeros, una ambulancia privada, un camión y un vehículo liviano. En total, 35 personas fueron atendidas.

Al lugar se desplazaron nueve unidades de emergencia para atender la colisión múltiple, donde identificaron un hombre fallecido y dos trasladadas en condición crítica: una mujer adulta y un menor de edad. La identidad de los afectados aún no ha trascendido.

Los pasajeros del bus resultaron ilesos, aunque varios presentaron crisis nerviosa. Los ocupantes del camión también se encuentran fuera de peligro.

La benemérita indicó que no hubo personas prensadas y que la situación ya está bajo control.