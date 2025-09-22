Detienen a hija de “Macho Coca” por aparente robo de combustible en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a la hija de Giblert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, por el aparente robo de combustible en Limón.



La diligencia policial, que contó con el apoyo de Recope, se realizó en una propiedad ubicada en Villa del Mar.



Además de la detención de Bell Jiménez, también se aprehendió a otra mujer de apellido Bejarano y a un hombre, identificado con el apellido Poveda.

“La intervención fue posible gracias a una denuncia confidencial recibida al número 1-0-0-2, línea de Recope habilitada para alertar sobre actividades ilegales relacionadas con combustibles. Tras corroborar la información, Recope coordinó un despliegue en la zona que culminó con las capturas.

“En el lugar, se localizaron y decomisaron aproximadamente 1.250 litros de combustible, almacenados en seis estañones y tres pichingas”, indicó Recope.

El combustible encontrado fue decomisado y quedó bajo custodia de Recope.



Los tres sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

Alias "Macho Coca" fue detenido en octubre de 2024 durante una serie de allanamientos realizados en los sectores de Moín, Cocos y Playa Bonita, en Limón; por los aparentes delitos de robo y transporte ilegal de combustible. Actualmente cumple prisión preventiva.