Costa Rica registra dos denuncias diarias por extorsión de préstamos ‘gota a gota’

En Costa Rica, cada día se registran en promedio dos denuncias por extorsiones o amenazas vinculadas a los llamados préstamos ‘gota a gota’.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que en el país hay 464 denuncias por este delito, una práctica ilegal que ha ido en aumento en los últimos años.

Este sistema funciona mediante préstamos de dinero entre particulares, generalmente con intereses muy altos. Muchas víctimas acceden por necesidad, al no contar con acceso a entidades financieras formales. Al principio, los pagos son semanales, pero la deuda crece rápidamente y se vuelve impagable.

En varios casos, los prestamistas recurren a amenazas y presiones para exigir el pago, incluyendo el envío de cobradores a los hogares o lugares de trabajo de las víctimas.

​