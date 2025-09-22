“Soy mamá y tengo que actuar como rescatista”, narra bombera tras muerte de niño en pozo

Un niño de 3 años murió tras caer en un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad, en Pocosol de San Carlos, Alajuela.

La emergencia fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alrededor del mediodía de este domingo, lo que movilizó a la Cruz Roja Costarricense y al Cuerpo de Bomberos.



Decenas de rescatistas de ambas instituciones trabajaron durante más de cinco horas en el lugar para lograr la recuperación del cuerpo.



Reina Rodríguez, funcionaria de la Unidad de Cavernas y Montañas del Cuerpo de Bomberos, ingresó en varias ocasiones al estrecho espacio con la misión de localizar al niño.

“Siempre uno ingresa con cierto temor, es un espacio reducido, pero llevaba el objetivo de encontrar al menor. Somos humanos, soy mamá y a la vez tengo que actuar como rescatista, y mi prioridad era la búsqueda del menor.

"Sí sentía un breve dolor por la familia y deseaba, desde el inicio, poder encontrarlo; pero no fue posible por la profundidad del pozo”, expresó Rodríguez.

Video de Reina Rodríguez en uno de sus ingresos al pozo:

La funcionaria, quien cuenta con 10 años de trayectoria en el Cuerpo de Bomberos y actualmente es parte de la Unidad Operativa de Cavernas y Montañas, recalcó que pese a la dificultad y lo angosto del espacio, el objetivo siempre fue dar con el menor lo antes posible.

Debido a la gran cantidad de agua en el pozo, los equipos intentaron vaciarlo; sin embargo, al no ser posible, se requirió la intervención de un buzo especializado de la Cruz Roja, quien finalmente logró llegar hasta el fondo y extraer al menor sin vida.



Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente y el caso se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial.