Dictan prisión preventiva a sospechoso de amarrar y golpear a su pareja para violar a hijas

La Fiscalía de San Joaquín de Flores, Heredia, consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva en contra de un sospechoso de violación, maltrato y privación de libertad en perjuicio de su pareja y las hijas de esta.

La medida cautelar contra el sujeto, de apellido Oporta, fue impuesta por el Juzgado Penal de la localidad, el pasado viernes, tras ser detenido.

"Los hechos habrían ocurrido entre mayo y el 14 de setiembre en la casa donde residían el imputado y las víctimas, en Santa Bárbara de Heredia. En ese lugar, el hombre habría cometido agresiones sexuales en perjuicio de las jóvenes", indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que la madre de las ofendidas, de 12 y 15 años, presenció una de las agresiones y le reclamó al imputado. Sin embargo, al parecer, el hombre la tomó por la fuerza, la llevó a uno de los cuartos y la amarró de pies y manos.



Una vez que la amarró, el sujeto presuntamente maltrató a la mujer y la amenazó con matarla a ella y a sus hijas si denunciaba lo ocurrido. Posteriormente, habría cometido también una violación en contra de su pareja.



El caso se mantiene bajo investigación dentro de la causa 25-000308-0382-PE.