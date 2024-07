Presidencia politizó pauta estatal para asignarla a medios afines al Gobierno, concluyen diputados

La Presidencia de la República politizó la pauta estatal de 14 instituciones autónomas para asignarla a medios afines al Gobierno de Rodrigo Chaves. Esa es la principal conclusión del informe de mayoría que el Plenario Legislativo aprobó, este lunes, con el voto de 30 legisladores y que impulsaron las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y el Liberal Progresista.

De ellos salieron los votos para que ese informe se impusiera a otros dos de minoría: uno del oficialismo y otro de Nueva República.

Todos ellos analizaron los contratos por ₡9 mil millones que esas 14 instituciones negociaron con la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), pero que finalmente no se dieron, en su mayoría, por la imposibilidad de la agencia ante la falta de recursos que provocó la improbación de sus presupuestos.

Robles, en su alocución, recogió varios de los puntos que cuestionó ese informe, incluidos la falta de criterios técnicos para respaldar la escogencia de la agencia Sinart sobre otras empresas, lo mismo que estudios de demanda o la ausencia de actas que transparenten las decisiones y discusiones a lo interno del Sinart.

Pero el principal señalamiento es que la presión para que esos contratos se firmaran nació de Zapote, específicamente de la Presidencia y, sobre todo, de Rodrigo Chaves.

“Hubo un involucramiento de la Presidencia de la República en todo momento, tanto en los contratos del BCIE como del Sinart. Esta decisión de las instituciones autónomas de pautar con Sinart no hubiera sucedido si no hubiera venido con órdenes superiores, no se hubieran alineado todos los departamentos de comunicación de instituciones autónomas si no hubieran venido las órdenes de arriba.