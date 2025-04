¿Qué se le achaca al ministro de Cultura en el caso del millonario contrato del BCIE?

El escándalo de presunta concusión en un millonario contrato para una estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales salpica, además del presidente Rodrigo Chaves, al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

De hecho, la Fiscalía General también acusó al jerarca y pidió su desafuero (levantamiento de la inmunidad) para su posterior juzgamiento junto al propio mandatario, en el marco del proceso que se les sigue a ambos en el expediente 25-000019-033-PE.

La pieza formulada por el Ministerio Público y presentada la mañana del lunes a la Secretaría General de la Corte Plena —de la que Teletica.com tiene copia— señala al gobernante de, supuestamente, haber obligado e inducido al productor Christian Bulgarelli a entregar una parte de los $300.000 que recibió por servicios provistos a través de su empresa RMC La Productora S.A. a su exasesor y amigo, Federico Cruz.

¿Pero qué tuvo que ver Rodríguez con esto?

Debe recordarse que el titular era, para el momento de los hechos, el jefe de despacho del Presidente y que en ese momento formaba parte de un comité de comunicación del Gobierno de República.

La acusación señala que Chaves, aparentemente, en abuso del ejercicio de su cargo, elaboró un plan para beneficiar a Cruz, quien es más conocido como “Choreco”, de manera que este recibiera $32.000 del “Contrato Marco de Prestación de Servicios de Consultoría” financiado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Dicho esquema fue presuntamente desarrollado en “común acuerdo” con Rodríguez y Cruz.

"A Rodríguez, con pleno conocimiento del plan delictivo, le

correspondió ejecutar y asegurar todas las acciones necesarias para asegurar 'una contratación dirigida y a la medida', lo que incluyó mantener el contacto directo con una empresa (RMC La Productora) que sería contratada para tal fin, así como la planificación previa a la contratación, la administración de los dineros y fungir como enlace directo con el Banco Centroamericano de Integración Económica como encargado de llevar a cabo el proceso de contratación, de la cual se derivaría

finalmente el beneficio económico indebido para Cruz", detalla la pieza de la Fiscalía.

Amplía la acusación que entre mayo y octubre de 2022, en acatamiento al esquema acordado, el ahora ministro tuvo contacto con Bulgarelli y lo convocó a varias reuniones en Casa Presidencial, en las que —supuestamente— le instruyó que elaborara los términos de referencia para el contrato. Incluso, se menciona que Rodríguez, en apariencia, encargó la revisión de estos al productor.

Se extrae de la hipótesis del Ministerio Público que todo lo anterior tenía como objetivo la contratación de RMC La Productora para luego lograr con ello que se contara con el dinero para favorecer a “Choreco”, según lo exigido por Chaves.

“Comisión”

Los $32.000 pagados —tachados de una “comisión” cancelada por Christian Bulgarelli ante la adjudicación que recibió— se utilizaron para un contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa para Federico Cruz en el condominio Barlovento, en La Unión, de acuerdo con el Ministerio Público.

Sin embargo, para eliminar cualquier rastro, Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez presuntamente intentaron que quien suscribiera el pacto por la vivienda fuera el propio productor, pero este se negó.

Precisamente, la Fiscalía aportó como prueba en su acusación los estados de cuenta en los que consta la transferencia del dinero, una copia original del contrato por el inmueble, además de las declaraciones de tres involucrados en las negociaciones, que sostienen que fue “Choreco” el que participó de las conversaciones por la casa.

También se incorporaron una serie de audios de las reuniones antes mencionados, los cuales fueron grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en los que se escucha a Chaves y Rodríguez referirse a los intereses de Cruz en el contrato para la estrategia de comunicación.

Sobre los hechos que se le atribuyen, el titular de Cultura y Juventud señaló que no ha sido notificado de la acusación y que por ende no podía referirse al tema por el fondo. No obstante, sí hizo ver que “es claro” que fue Navarro quien “se puso de acuerdo” con Bulgarelli.

Añadió que su rol en aquel momento exclusivamente el de dar seguimiento a que la Presidencia de la República contara con una empresa de comunicación.