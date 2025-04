Sindicato del Poder Judicial pagó por estudio actuarial que avala pensión adelantada en OIJ

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), sindicato del Poder Judicial, fue la que encargó, y financió, el estudio actuarial que terminó de inclinar la balanza a favor del proyecto de ley que permitiría la pensión anticipada en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), previsto para votarse esta tarde en segundo debate.

Ese estudio, presentado en 2024 y con datos a 2022, aportó las proyecciones e impacto que la propuesta tendría en el fondo especial de pensiones del Poder Judicial, un requisito indispensable para que la iniciativa avanzara en la corriente legislativa.

¿Por qué entonces un beneficiado directo de esa reforma es el encargado de presentar el documento clave que la respalda?

“Yo no confío ni confié nunca en el estudio actuarial de la UCR de 2018 (que no avaló esa pensión adelantada) porque no reflejaba la realidad, empezando por utilizar un rendimiento del fondo de 3% y utilizar una población cerrada, sin contar todos los nuevos agentes que ingresan, por eso nos quedó la duda y por eso pedimos este nuevo estudio”, justificó Álvaro Rodríguez, presidente de la ANIC.