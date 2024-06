Chaves califica de “circomisión” órgano que pidió investigarlo por tráfico de influencias

El presidente Rodrigo Chaves calificó como una “circomisión” el órgano legislativo que investigó los contratos del Gobierno con la agencia de publicidad del Sinart y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



El mandatario aprovechó la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno para criticar a la comisión, sus resultados y buena parte de sus integrantes, específicamente los que firmaron el informe de mayoría.

“Vanessa Castro, Dinorah Barquero, Ariel Robles, Johanna Obando… Yo no tengo que decir nada de esa circomisión”, afirmó Chaves con su habitual ironía.

La comisión, que presentó tres informes finales, recomendó por mayoría que se investigara a Chaves y a todos los integrantes del “comité editorial” de Casa Presidencial por el presunto delito de tráfico de influencias.

En esa lista están, entre otros, los ministros Jorge Rodríguez y Natalia Díaz, así como la diputada Pilar Cisneros.

“Es una vergüenza nacional lo que ha pasado, porque el informe de mayoría refleja una discusión que no se dio. Lo que ahí están señalando no es cierto, es muy lamentable que hayan perdido nueve meses con recursos, este grupo de diputados, para llegar a decirle a la Fiscalía que investigue, pero se les olvida que ya estaba investigando y se les olvida que son diputados y no jueces de la República”, aseveró Rodríguez.