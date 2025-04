Kenneth Tencio se reinventó para estar entre los mejores del mundo

El costarricense Kenneth Tencio competirá con los mejores ocho riders del BMX Freestyle del mundo en el “Red Bull Featured”.



El torneo se efectuará este sábado 12 de abril a las 11:00 a. m. en Manchester, Inglaterra.

“Cuando recibí la noticia me sentí privilegiado, empecé a entrenar 6 días a la semana entre dos y tres horas. La lista tiene nombres de riders muy buenos, de inmediato empecé a reinventarme, hacer trucos de alto impacto que provoquen locura en las gradas y buenas notas en el jurado”, comentó Tencio desde Manchester.

Los competidores para este sábado son: Kevin Peraza (México), Logan Martin (Australia), Nick Bruce (USA), Nike Vargas (Canadá), los locales Jude Jones, Kieran Relly y Shawn Gornal (Inglaterra) y por Costa Rica Kenneth Tencio.



“A través del tiempo he sido uno de los riders más innovadores del mundo siempre mirando fuera de la caja y año tras año he logrado algo nuevo para este deporte. Me pone muy orgulloso ser parte de este selecto grupo. Espero poner a la gente de pie en las gradas, que pasen una noche feliz, y que se vayan a casa diciendo cosas buenas de Costa Rica”, concluyó Tencio.