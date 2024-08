Instalar carpas en cárceles es “una ocurrencia abominable”, dice exviceministro de Justicia

El exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, calificó la idea del Gobierno de instalar carpas en los centros penitenciarios como “una ocurrencia abominable”.



Lo hizo este martes ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, encargados precisamente de analizar la solicitud que el Ministerio de Justicia hizo de incluir ₡2.600 millones en un presupuesto extraordinario para la colocación de estos dispositivos.

“Si Terrazas 2 tuvo un diseño errado, por supuesto que esto de las carpas es una ocurrencia abominable, no hay forma de verle la parte técnica a las carpas, no existe manera, diseño técnico que nos permitan entender o respaldar esto de las carpas”, aseveró el exviceministro.

Sánchez fue destituido de esa cartera un día después de la reunión en que Justicia acordó seguir adelante con esa idea de instalar carpas para recluir a privados de libertad de “baja peligrosidad” y de esta forma combatir el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional.

Tanto en esa cita como en una anterior el 7 de marzo, el exviceministro dijo haber cuestionado la viabilidad de la propuesta desde varias aristas: por un lado, en su seguridad para los privados de libertad y el personal policial, lo mismo que en las condiciones de salud y en la protección de los derechos humanos que asisten a todas las personas.

“Son dudas relacionadas con derechos humanos, con la vulnerabilidad de los materiales, la precariedad, la posibilidad de dar servicios básicos de alimentación, visita íntima, de la propia seguridad.

“Son dudas que vienen desde la parte técnica y que no son propias, surgen desde el análisis técnico y que buscaban proteger el erario, que cualquier solución que se tome tenga sostenibilidad en el tiempo”, dijo.

En esa reunión de marzo, Sánchez recordó que le planteó dos dudas a Alberto Salazar, presente en la cita y quien se identificó como CEO de Datasys, la empresa con la que el Gobierno negocia para instalar esos equipos en el país.

“A él (Salazar) le hice varias preguntas en la reunión del 7 y no las respondió, eran preguntas básicas: dónde opera esto a nivel mundial y qué países son referentes.

“Él se hizo acompañar de un español que no sé quién es, pero don Alberto no tenía respuestas. Esas dudas se potenciaron el 10 de julio cuando no hubo respuestas, no hubo criterios, pero sí muchos riesgos asociados, ese es mi criterio y lo voy a seguir manteniendo”, insistió.

Los diputados cuestionaron la insistencia del Ejecutivo por llevar adelante el proyecto pese a las críticas que lo rodean.

La oficialista Pilar Cisneros, sin embargo, criticó por qué si la solución se plantea como temporal y para privados de libertad de bajo riesgo, despierta tanta oposición en un problema tan urgente como el del hacinamiento carcelario.

“¿Estas carpas pueden servir como lugares provisionales?”, preguntó la diputada.

“Yo creo que no, porque en Costa Rica si fuera que tomamos la palabra transitorio de manera adecuada, pero en Costa Rica no existe lo transitorio, los puentes Bailey no son transitorios en este país”, respondió el exviceministro.

La Comisión de Hacendarios también recibirá esta tarde al ministro Gerald Campos y otros jerarcas de Justicia por este mismo tema.