Nogui Acosta encabezará la papeleta de diputados de PPSO por San José

El Partido Pueblo Soberano (PPSO), que impulsa la candidatura presidencial de Laura Fernández, celebra este domingo su Asamblea Nacional para la elección de candidatos a diputaciones.

En la jornada, se definió que Nogui Acosta Jaén encabezará la papeleta legislativa por la provincia de San José.



Acosta, quien se desempeñó como ministro de Hacienda en el actual gobierno, es Máster en Economía con Énfasis en Economía Empresarial y Licenciado en Economía con Énfasis en Administración de Negocios. Su designación lo convierte en una de las principales figuras de la propuesta legislativa del PPSO.

“Es un gran honor, desde el Congreso haremos todos los esfuerzos para lograr las reformas necesarias para que la patria avance”, expresó Acosta tras su elección.

Por su parte, la candidata presidencial Laura Fernández destacó la trayectoria y experiencia de quien fuera su compañero en la administración pública.

“Nogui Acosta sería un extraordinario diputado por San José. Sabemos que ha sido catalogado como el mejor ministro de Hacienda del mundo, un profesional con una gran visión de hacia dónde queremos conducir al país, y ha sido mi compañero de trabajo durante los últimos tres años en el gobierno”, afirmó Fernández.

El exvicepresidente de la República Stephan Brunner Neibig quedó en la tercera posición para diputado por San José, mientras que la exministra de Educación Anna Katharina Müller es la sexta colocada por San José y la expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, buscará la diputación en la octava posición.