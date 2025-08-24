Más de una tonelada de droga, arma de guerra y dos detenidos en operativo policial

La Fuerza Pública logró un nuevo golpe al narcotráfico tras decomisar 1.299 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, durante un operativo en la Zona Sur del país.

En la acción policial también se detuvo a dos hombres, se incautó un arma de fuego de alto poder y dinero en efectivo.

"La alerta se recibió minutos antes de las 5:00 p.m. del sábado, cuando se reportó la presencia de una buseta blanca que aparentemente transportaba droga. De inmediato, una unidad policial se desplazó hasta el sector de Piedras Blancas para ubicar el vehículo sospechoso.

"Poco después, los oficiales localizaron un microbús en sentido Piedras Blancas–Palmar Norte. Aunque se le ordenó detenerse, el conductor no acató de inmediato la indicación y fue interceptado aproximadamente un kilómetro más adelante", indicó Seguridad Pública.

Cocaína decomisada.

En el vehículo interceptado viajaban dos hombres identificados con los apellidos Porras (conductor) y Castro (acompañante).

Durante la revisión, los oficiales observaron a través de los vidrios varios bultos sospechosos y, en el asiento del pasajero, encontraron un arma de fuego AR-15 equipada con una mira láser y un cargador con proyectiles calibre 5.56.



La Policía de Control de Drogas (PCD) confirmó que se trataba de 1.299 paquetes de cocaína, con un peso total que supera la tonelada. Además, se decomisaron ₡89.000 colones y $21. El vehículo quedó bajo custodia como parte de la evidencia.

Arma AR-15 decomisada.

“Este importante golpe refleja la lucha frontal contra el narcotráfico. Continuaremos reforzando la presencia policial y desarrollando operativos estratégicos en todo el país para garantizar la seguridad ciudadana”, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Los dos detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

