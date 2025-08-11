Abril Gordienko será primer lugar de San José en papeleta del PUSC hacia el Congreso

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, anunció este lunes a Abril Gordienko como el primer lugar en la papeleta de diputados por la provincia de San José.

En una transmisión en sus redes sociales, Hidalgo destacó a la activista y escritora como “una persona de confianza, estudiosa y espiritual”.

“Necesitamos que lleguen a la Asamblea Legislativa personas con una visión de primer mundo y vocación de hacer las reformas que tanto necesita el país, como es el caso de doña Abril Gordienko, quien por años ha impulsado soluciones y elevado la calidad del debate sobre políticas públicas en Costa Rica”, señaló el analista.

La designación de Gordienko no solo es la primera que hace Hidalgo en su carrera en busca de la Presidencia, sino que es el resultado de una reforma interna que él mismo impulsó para que el candidato presidencial pudiera elegir al primer lugar de San José de forma discrecional.

La licenciada en Derecho no es una cara nueva en la política costarricense: fue candidata a la vicepresidencia del Partido Movimiento Libertario, junto a Otto Guevara, en la contienda de 2014.

Posteriormente, hizo pública su adhesión al PAC de Carlos Alvarado, rumbo a 2018.

“Me ilusiona mucho acompañar tu gobierno, el gobierno de Juan Carlos Hidalgo, desde la Asamblea Legislativa. Hemos tenido largas conversaciones desde hace meses y hemos trabajado con un equipo muy sólido que ha preparado un plan de gobierno integral.

“Me comprometo, en primer lugar, a promover el diálogo, y sobre esa base, impulsar políticas públicas que relancen la educación, que promuevan la productividad y la competitividad de Costa Rica para generar bienestar, crecimiento, oportunidades y equidad para todas las personas en todas las regiones”, señaló Gordienko.

Además de ese primer lugar de San José, Hidalgo también podrá elegir la segunda posición de Alajuela.

El PUSC ratificará las candidaturas a diputado el próximo 24 de agosto.