Gobierno da marcha atrás en revisión estricta de mercadería para ‘outlets’

El Gobierno de Rodrigo Chaves dio marcha atrás a la directriz que la Dirección General de Aduanas anunció en setiembre anterior para la revisión exhaustiva de la mercadería que importaran los comercios tipo outlet.

Así lo informó este miércoles el propio mandatario, quien aseguró que esa decisión provocó una “presa insostenible” en las aduanas del país y que, por lo tanto, él y las autoridades del ramo encontraron “un mecanismo perfecto”.

“Si usted no sabe lo que viene adentro (del contenedor) lo puede traer, pero entra al almacen fiscal, ahí abren el contenido, van a llenar la declaración como Dios manda, con una inspección visual. Lo que tiene una nota técnica, es decir una regulación como las cremas o las medicinas, se aparta y hay que destruirlo y después se vuelve a empacar y pasa al semáforo corriente, el sistema de riesgo”, aseveró.

Esto quiere decir que luego de esa inspección visual, la mercadería pasará por el mismo filtro que el resto de los contenedores, que consiste en un semáforo con un 5% de probabilidad de enviar el contenedor a una verificación detallada.

Chaves aseguró que este martes el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) le pidió que elevara a 30% esa posibilidad para los contenedores con mercadería dirigida a los negocios tipo outlet, pero que él se negó.

“La Cámara de Comercio en alguna medida está molesta, yo hablé ayer con don Arturo Rosabal, yo lo quería invitar hoy aquí porque ellos querían que después de ese proceso pusiéramos un semáforo diferente para los que habían pasado por el almacén fiscal para que tuvieran una probabidliad de salir del 30%. ¿Por qué del 30%? ‘Porque no confiamos’”, dijo el mandatario en tono de remedo.

“No me parece justo que una vez que esté la declaración de aduanas completa y vigilada, le pongan una probabilidad diferente a un almacén que a un 'outlet' que ya cumplió con todo. ¿Qué logramos? Formalizar la industria de una vez por todas, mejorar nuestros sistemas aduaneros, balancear la cancha para que todo el comercio compita”, añadió.

Chaves justificó que el trabajo de su Gobierno es “pensar en la mayoría” y que hay más consumidores que comerciantes, por lo que, según él, priva el derecho de los usuarios a conseguir mercadería más variada y a mejor precio.

Ese discurso es diametralmente opuesto al que defiende la Cámara de Comercio y al que también impulsaban, hasta hace poco, los ministerios de Hacienda, Salud y Economía, que reconocían el tema de los outlets como un foco de irregularidades e incumplimientos en términos fiscales, económicos y sanitarios.

Hoy mismo, la CCCR afirmó que conocen de vínculos entre el crimen organizado y algunos de estos negocios tipo outlet y pidió a las autoridades fortalecer una regulación real, en el entendido de que conseguirlo es, según insisten, luchar también contra la crisis de inseguridad que afecta al país.