Eli Feinzaig responde a Embajada de China: “No aceptamos amenazas de nadie”

El candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, respondió este miércoles a la Embajada de China luego de que ese cuerpo diplomático le pidiera ayer “no jugar con fuego” en relación con su postura de restablecer relaciones con Taiwán.

En un comunicado de prensa, el economista aseguró que las decisiones en Costa Rica solo las toman los ticos, por lo que, para él y su partido, cualquier intento de entrometerse en las elecciones “es un ataque a nuestra soberanía”.

“No permitiremos que ninguna potencia extranjera nos diga qué pensar o con quién tener relaciones diplomáticas. Este país es libre, democrático y así va a seguir siendo. Costa Rica puede mantener relaciones con China y también restablecer vínculos con Taiwán, eso no es jugar con fuego, eso es ejercer nuestra independencia.

“Cuando China dice que toma nota o que no juguemos con fuego, eso suena a amenaza y aquí, en la tierra de la paz, no aceptamos amenazas de nadie. Defender nuestra soberanía no es un show político, es un deber con nuestra historia, democracia y con cada costarricense que quiere vivir en libertad”, aseveró.





En el comunicado emitido el martes, la embajada le atribuyó al aspirante utilizar un tema interno de aquella nación para generar un “show político” acá.