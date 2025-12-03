¿Cuáles son los temas prioritarios para los electores?

Si bien la mayoría de los costarricenses no sabe aún a quién va a apoyar el 1.° de febrero de 2026, sí sabe qué temas debe abordar un candidato para ganarse su voto.

Para el 42,4%, la seguridad ciudadana es la prioridad, según se desprende de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada la mañana de este miércoles.

Lejos están otras problemáticas nacionales, como por ejemplo, el empleo y el crecimiento económico (13,3%), la lucha contra la corrupción y transparencia (7,5%), la educación pública (6,9%), el costo de vida (4,6%), o la salud y la seguridad social (4,0%).

"Todas estas temáticas se enmarcan en la discusión pública de los últimos años y los principales problemas que en este momento se presentan en el país", indica el informe.

Pero en la medición, además, se le permitió a las personas señalar otras propuestas, que aunque no fueron detalladas, las que agruparon mayor cantidad de menciones son las relacionadas con la gobernanza e institucionalidad pública.

Esto último ocurre en momentos en los que el 75,2% de los costarricenses afirma que la democracia es preferible sobre cualquier otro régimen político, mientras que otro 13,6% cree que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible y al 11,1% restante le da lo mismo.

Los resultados obtenidos corresponden a la segunda ronda de una encuesta longitudinal de panel (es decir, consultas aplicadas a un mismo grupo, en dos o más momentos diferentes). Las consultas se efectuaron a 1.759 electores vía telefónica.

El nivel de confianza del estudio es del 95%, mientras que el margen de error del mismo es de ±2,3 puntos porcentuales (pp).

La intención de voto medida por esta encuesta coloca a Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en el primer lugar con un 30%, seguida por Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN) con 8%, Ariel Robles del Partido Frente Amplio (PFA) con 5% y Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) con 4%. Sin embargo, prevalece un 45% de indecisos.

