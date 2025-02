¿No cotizó en la CCSS? Esta es la pensión a la que aún puede acceder

Para personas como Ana María Morales, de 80 años, la vida no siempre le permitió cotizar para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante su etapa productiva.

Historias como la de ella son comunes. Por distintas razones, cientos de adultos mayores no lograron cumplir con los aportes necesarios para obtener una pensión contributiva. Sin embargo, existe una alternativa: el Régimen No Contributivo (RNC).



Este beneficio también está dirigido a ciudadanos que viven con algún tipo de discapacidad.



Según datos recientes, hasta diciembre del año anterior se habían aprobado 152.557 pensiones bajo este régimen, y solo en 2024 se aprobaron 12,437 solicitudes.



Este programa nació para brindar apoyo a aquellas personas que, debido a circunstancias de la vida, no pudieron cotizar al sistema de seguridad social. Está dirigido principalmente a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y a personas con discapacidad.



Requisitos para solicitar la pensión:



​Presentarse en la sucursal de la CCSS que le corresponda

Llenar un formulario de solicitud.

Presentar el número de cuenta bancaria a nombre del solicitante.

Proporcionar un correo electrónico de contacto.

En caso de que el solicitante no pueda asistir personalmente, es posible gestionar el trámite mediante el correo electrónico: [email protected].



Recuerde que esta pensión no es transferible ni heredable.



Si conoce a alguien que podría beneficiarse de esta iniciativa, no dude en compartir esta información y ayudarlo a iniciar el proceso.

Puede repasar todas las entregas de Resolviendo el Trámite ingresando a este enlace.