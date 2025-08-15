Buen día
Karol, la madre que eligió amar más allá de la sangre
El amor materno no está atado a la biología.
Karol Rojas abrió su corazón para convertirse en madre de cuatro niñas, guiada por la convicción de que la maternidad también puede elegirse con el alma.
Con ternura y firmeza, Karol ha construido un hogar donde el cariño y la empatía son los pilares.
Su historia es un poderoso recordatorio de que la familia no siempre se forma en un hospital, sino en los actos diarios de entrega, cuidado y afecto.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.