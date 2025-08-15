Karol, la madre que eligió amar más allá de la sangre

Karol Rojas abrió su corazón para convertirse en madre de cuatro niñas, guiada por la convicción de que la maternidad también puede elegirse con el alma.

Con ternura y firmeza, Karol ha construido un hogar donde el cariño y la empatía son los pilares.

Su historia es un poderoso recordatorio de que la familia no siempre se forma en un hospital, sino en los actos diarios de entrega, cuidado y afecto.



