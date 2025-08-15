EN VIVO

Buen día

Karol, la madre que eligió amar más allá de la sangre

El amor materno no está atado a la biología.

Por Teletica.com Redacción |15 de agosto de 2025, 9:00 AM

Karol Rojas abrió su corazón para convertirse en madre de cuatro niñas, guiada por la convicción de que la maternidad también puede elegirse con el alma.

Con ternura y firmeza, Karol ha construido un hogar donde el cariño y la empatía son los pilares.

Su historia es un poderoso recordatorio de que la familia no siempre se forma en un hospital, sino en los actos diarios de entrega, cuidado y afecto.

