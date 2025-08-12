Esto dice Multiplaza acerca del ataque de perro ocurrido en sus instalaciones

La empresa emitió un comunicado oficial la noche de este lunes.

“No hubo beligerancia política de ningún tipo”, dice Patricia Mora tras sanción

La exministra afirmó que, aunque respeta la decisión del TSE, no descarta apelarla y adelantó que mantiene abierta la posibilidad de reelegirse como presidenta del Frente Amplio.

Resultado del juicio contra Gamboa, Araya y Smith se conocerá el miércoles

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública comunicó a las partes la fecha y hora del “por tanto” de la resolución, después de tres semanas de debate.

Herediano sobre celebración de Jafet Soto en cancha de Alajuelense: “No existió provocación”

Los rojiamarillos ganaron en el Morera Soto este domingo, con gol de Marcel Hernández.

