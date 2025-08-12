Herediano sobre celebración de Jafet Soto en cancha de Alajuelense: “No existió provocación”

El Club Sport Herediano respondió al informe del comisario del partido ante Alajuelense, donde se asegura que las celebraciones de Jafet Soto tras la victoria fueron una “incitación”.

“Los hechos son claros y verificables: al concluir el partido, Jafet Soto celebró legítimamente la victoria obtenida, sin siquiera dirigir la mirada hacia la gradería rival. Su gesto, ampliamente registrado por medios y testigos, consistió únicamente en indicar con su mano el número 31, en referencia a los títulos nacionales obtenidos por el Club Sport Herediano a lo largo de su historia. No existió provocación, ofensa ni gesto alguno que pueda interpretarse como incitación a la violencia o al irrespeto”, aseguraron los rojiamarillos.

Los florenses también mostraron su molestia por la filtración del documento.

“Cuestionamos con firmeza la aparente filtración del contenido de un documento oficial”, añadieron. “Este proceder, de ser confirmado, vulnera principios elementales del debido proceso, la transparencia y la ética profesional, constituyendo un grave precedente para la credibilidad de las instancias encargadas de velar por el orden en nuestro fútbol”.

El informe también indica que Marcel Hernández celebró su tanto colocándose la mano en una de sus orejas, además de que “los aficionados del equipo casa, ubicados en la localidad Oeste del Alejandro Morera Soto, le cantaron en coro al jugador ‘Violador, violador’”.