“No hubo beligerancia política de ningún tipo”, dice Patricia Mora tras sanción

La exministra Patricia Mora aseguró este lunes que, aunque respeta la resolución de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones que la encontró culpable de beligerancia política, no comparte la decisión tomada por el órgano.

Mora fue sancionada por presentarse a la asamblea nacional del Frente Amplio mientras dirigía el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y el ministerio de la Condición de la Mujer en la administración de Carlos Alvarado.

Hoy, la también exdiputada y presidenta del Frente Amplio defendió que su presencia en esa actividad proselitista no tenía nada que ver con la política electoral, sino que pretendía despedir a una familiar.

“En febrero del 2019 muere Marjorie Montes Guevara, tesorera nacional del Frente Amplio y más allá de tesorera, era mi pariente porque ella era la viuda de un primo hermano mío que murió prematuramente dejándole dos niños pequeños.

“Yo llegué de invitada a participar en la revelación de la foto de Marjorie quien murió hace una semana, entonces participé de eso, tomé la palabra para hacer un reconocimiento, reconocimientos que son escasos para las mujeres porque me sentí en la obligación y tenía el dolor como para tener que intervenir ahí. Hasta ahí mi intervención y abandoné el salón. Eso no es beligerancia política porque yo no llegué a buscar beneficiar a un partido político o perjudicar a un adversario político”, dijo.

Sin embargo, la resolución del órgano especializado fue sancionarla con la inhabilitación por cuatro años para ejercer cualquier cargo público, decisión que dijo no descarta apelar.

“Yo vengo de una izquierda que siempre ha respetado la división de poderes, el Estado de Derecho, que ha peleado por robustecer nuestra democracia, y por lo tanto, acataremos lo dispuesto por el tribunal.

“He conversado con algunas personas (sobre recurrir esa decisión) pero yo no estoy tan convencida de hacerlo porque me parece que se ha tomado una decisión que bueno, yo respeto, pero no comparto, ahí no hubo beligerancia política de ningún tipo”, insistió.

¿Y la presidencia del Frente Amplio?

El partido frenteamplista tiene previsto renovar sus estructuras el próximo 31 de agosto.

Ese mismo día, Patricia Mora adelantó que podría reelegirse como presidenta de la agrupación si así lo decidieran los asambleístas, decisión que no cambia tras lo resuelto hoy por el TSE.

¿No le preocupa que, con la campaña electoral a punto de empezar, se cuestione que la presidencia del Frente Amplio está sancionada por beligerancia?

“Francamente no, el Frente Amplio ha sido atacado en todas las campañas políticas y, sin embargo, después de 21 años, jamás se nos ha logrado probar absolutamente nada de lo que podamos avergonzarnos. Nunca.