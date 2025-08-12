Esto dice Multiplaza acerca del ataque de perro ocurrido en sus instalaciones

48 horas después del ataque de un perro pitbull a un niño en Multiplaza Escazú, el centro comercial se pronunció por lo sucedido a través de un comunicado de prensa enviado la noche del lunes.

En el documento, la empresa lamentó el incidente ocurrido y afirmó que han estado en contacto con la familia afectada.

"En Multiplaza lamentamos profundamente el incidente ocurrido el sábado 9 de

agosto de 2025 en nuestras instalaciones de Escazú, que afectó a una familia

visitante. Desde el primer momento, nuestro equipo brindó acompañamiento y apoyo directo a las personas involucradas", dice el primer párrafo del escrito enviado por el centro comercial.

El centro comercial también afirma que mantendrá su compromiso para colaborar con el caso.

"Si bien se trata de un hecho aislado, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra más alta prioridad. Por ello, reforzamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que cada experiencia en nuestro centro comercial sea segura y agradable" "Creemos firmemente en la sana convivencia y el respeto mutuo como pilares para disfrutar de un espacio compartido. La colaboración de todos es fundamental paragarantizar un ambiente armonioso y seguro", añade el mall.



Horas antes, Multiplaza había señalado que no se referiría al tema, pero posteriormente cambió de opinión. La información enviada esta noche por el comercio no responde a los principales cuestionamientos hechos por la madre del menor horas después del ataque, en los que afirmaba que la empresa no tenía un protocolo de atención a lo ocurrido ni había personal capacitado para atender de este tipo de emergencias.

El caso será llevado ahora por la vía judicial a través de una denuncia interpuesta por la familia afectada contra Grupo Roble y la persona dueña del animal, cuya identidad por ahora se desconoce, dado que se retiró del lugar instantes después del ataque.