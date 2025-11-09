Familias de Barva lo perdieron todo tras desbordamiento de quebrada por fuertes lluvias

Varias familias en Barva de Heredia lo perdieron casi todo tras las fuertes lluvias registradas la noche del viernes. En cuestión de 30 minutos, el agua desbordó quebradas, colapsó alcantarillas e ingresó a las viviendas, dejando calles convertidas en ríos y cuantiosos daños materiales (ver video adjunto de Telenoticias).



Los vecinos de Calle Segura, una de las zonas más afectadas, aseguraron que en 30 años nunca habían visto una situación similar. Muchos pasaron el sábado limpiando, retirando lodo y evaluando si podían recuperar sillones, electrodomésticos y otros bienes que quedaron bajo el agua.



La quebrada se desbordó y el sistema de alcantarillado no soportó el volumen de agua, lo que provocó inundaciones en sectores como Calle Segura, Buena Vista de San Pablo, Puente Salas y Calle Sosa.



Las lluvias iniciaron cerca de las 6:00 p.m. y aunque fueron de corta duración, evidenciaron la vulnerabilidad de estas comunidades ante eventos similares. Vecinos piden a las autoridades municipales investigar las causas del colapso y buscar soluciones.



Pronóstico del tiempo



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este domingo se prevén condiciones similares, con lluvias dispersas en el Caribe, zona norte y sectores montañosos del Valle Central. La estación seca comenzaría a establecerse de forma gradual a partir del 17 de noviembre, iniciando por el Pacífico Norte y el Valle Central.



