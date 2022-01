Promotores de eventos denuncian "requerimientos ilegales" y "arbitrarios" del MEIC

La Cámara de Promotores de Eventos Masivos y Afines (Capema) ha expresado molestia y preocupación por los "requerimientos ilegales y regulaciones antojadizas" que les solicita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC​) para poder llevar a cabo sus eventos.

Manrique Mata, presidente de la Capema, explicó que los problemas comenzaron cuando el Ministerio de Salud les pidió como requisito una certificación de aforo de los venues por parte de un ingeniero colegiado.

"Nos sorprendió y extrañó esta solicitud porque Salud es el que da el aval de funcionamiento a estos venues, y cuando se construyeron estos lugares ya quedaron definidos estos aforos. Entonces nos molestó porque esta es información que ya tiene Salud, pero nos lo pide de nuevo, ¿por qué no pueden sacar una calculadora para sacar el aforo respectivo? No entendemos, pero para no atrasarnos, lo hicimos y lo conseguimos", contó Mata.