Balacera contra camión de mariscos deja un muerto y un herido grave en Nicoya

La mañana de este miércoles, un ataque armado contra un camión distribuidor de mariscos en Nicoya, Guanacaste, cobró la vida de un hombre y dejó a otro en condición crítica.



Según la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 5:34 a.m. en la localidad de Mansión.

Según testigos, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban las víctimas, a la altura del puente sobre el río Morote, y huyeron del lugar.



El conductor del camión recibió al menos dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la cabeza, por lo que falleció en el lugar. Su acompañante resultó con tres heridas de bala y fue trasladado de emergencia al Hospital La Anexión de Nicoya, donde permanece en condición crítica.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el lugar realizando el levantamiento de los cuerpos y pesquisas correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.