Profesor de inglés sospechoso de violar alumna pasará seis meses en prisión preventiva

El Juzgado Penal de Corredores impuso seis meses de prisión preventiva a un profesor de inglés como sospechoso de violar a una de sus alumnas menores de edad y producir material con contenido de abuso sexual infantil.



La medida fue solicitada por la Unidad de Género del Ministerio Público y acogida por el tribunal este martes, mientras avanza el proceso de investigación dentro de la causa 25-000202-1883-PE.

"Según las pesquisas, los hechos habrían ocurrido en un centro educativo ubicado en La Cuesta de Corredores, donde la víctima era estudiante del imputado.

"De acuerdo con la versión preliminar, el profesor le pidió a la joven su número telefónico y luego la contactó mediante WhatsApp para cometer los aparentes hechos", dijo la Fiscalía.

El expediente señala que el docente le habría solicitado a la estudiante imágenes de carácter sexual y posteriormente la citó en un lugar fuera de la institución, donde se presume que ocurrió la agresión.



Las autoridades judiciales mantienen en curso las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad penal del sospechoso.

