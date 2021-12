2022 marcará el regreso de los conciertos internacionales al país

Este 2022 regresan los conciertos masivos a Costa Rica, tras casi dos años de pandemia.



El 18 y el 19 de marzo se presentará Coldplay en un Estadio Nacional repleto. Iniciarán en San José su gira mundial “Music of the Spheres”. Para estos espectáculos ya no hay entradas disponibles.

El 13 de abril tocará en el Parque Viva, en Alajuela, Maroon 5. Todavía hay boletos para este concierto, disponibles en eticket.cr.

El 1° de mayo, y tras varias cancelaciones, se presentará Alejandro Sanz en el Parque Viva. Los boletos estarán a la venta próximamente.

El 28 de mayo, también en el Parque Viva, cantará Joan Manuel Serrat. El cantautor catalán se despide para siempre de los escenarios con una gira en el 2022, llamada “El vicio de cantar”, un repaso por sus éxitos que datan desde 1965.

Las entradas para observar al maestro se pueden comprar igualmente en eticket.cr.

Otros dos artistas que tenían previsto presentarse en el país en el 2020 finalmente ofrecerán su música al público costarricense en el 2022. Se trata del uruguayo Jorge Drexler, quien estará el 4 y el 5 de marzo en el Teatro Melico Salazar, mientras que el 29 y 30 de abril se presentará Raphael en ese mismo escenario.