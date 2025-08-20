Ruta 32 reabre tras 12 horas de cierre preventivo por lluvias

La Ruta 32, que conecta San José con Limón, fue reabierta la mañana de este miércoles tras permanecer cerrada cerca de 12 horas como medida preventiva ante las intensas lluvias que saturaron los suelos en la zona del Zurquí.



La Policía de Tránsito levantó las barreras poco después de las 6:00 a.m. en el sector del peaje, luego de que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmaran que no se registraron deslizamientos durante la noche ni la madrugada, pese a las fuertes precipitaciones (ver video adjunto de Telenoticias).

El cierre se había aplicado desde las 6:00 p.m. del martes, como parte del protocolo de seguridad que se mantiene desde hace una semana, periodo en el que la ruta ha experimentado cierres casi diarios debido a las condiciones climáticas.

En el momento de la reapertura, largas filas de vehículos se mantenían en ambos sentidos. Solo en el sector del cruce de San Luis la fila alcanzaba unos cinco kilómetros, en su mayoría camiones de carga. Las autoridades llamaron a los conductores a tener paciencia, ya que el tránsito tardará varios minutos en normalizarse por el “efecto de cola”.



El MOPT recordó que los cierres preventivos continuarán aplicándose mientras persistan las lluvias intensas, con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante vía nacional.





