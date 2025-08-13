MOPT reabre paso por Ruta 32 tras varias horas de cierre

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reabrió el paso por la Ruta 32, la tarde de este miércoles, tras varias horas de cierre.

Esta transitada vía, que une el Valle Central con Limón, estuvo cerrada durante nueve horas debido a un derrumbe en el kilómetro 28, justo después del túnel Zurquí.

Sin embargo, a partir de las 2 p. m. el paso fue habilitado para todo tipo de vehículos.